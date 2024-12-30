"Киевстар" договорился со Starlink о введении революционной технологии: оценили не все

Запустить технологию планируют до конца 2025 года

Популярный украинский мобильный оператор "Киевстар" подписал контракт с компанией Starlink на введение технологии Direct to Cell. Эта услуга позволит любому телефону с поддержкой 4G выходить на связь даже из тех мест, где отсутствует сигнал сети.

Об э том сообщил президент компании Александр Комаров в Facebook. Он выразил надежду на то, что технология полноценно заработает в Украине до конца 2025 года.

"Инновационная услуга Direct to Cell способна обеспечить мобильную связь на любом 4G смартфоне с помощью спутникового сигнала там, где отсутствует традиционное покрытие от операторов или если наземная сеть не работает из-за военных и техногенных факторов", — написал Комаров.

Он также добавил, что для "Киевстара" это большая инвестиция в развитие мобильной связи в Украине.

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Одни отметили, что такая технология не только поможет оставаться на связи в отдаленных районах, но и поможет развивать образ Украины как технологического государства.

Другие же указали на то, что у "Киевстара" имеется огромное количество проблем с функционированием интернета во время отключений света и другими вещами.

Как сообщалось ранее, "Киевстар" с 20 декабря существенно повысил цены на связь. Тарифы выросли в среднем на 25% и это ощутимая для пользователя разница.

Впрочем, повышение тарифов коснулось и других операторов мобильной связи. В частности существенно поднялась стоимость услуг оператора Vodafone.