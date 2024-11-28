"Законы экономики не обманешь": как покупка "Киевстара" отразится на абонентах

Это обычные бизнес-процессы

Продажа крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар" инвесторам из США практически никак не отразится на рядовых абонентах. Украинцам не стоит переживать на этот счет, ведь все услуги будут продолжать предоставляться компанией в полном объеме.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал телеком-експерт Олександр Глущенко. Он также добавил, что поглащение любых компаний инвесторами — это классические бизнес-процессы и не более того.

Известно, что группа ведущих американских инвестфондов заявила об интересе к VEON – нидерландскому холдингу, который является владельцем "Киевстара". При этом украинцам не следует переживать по этому поводу — на рядовых абонентах возможная продажа "Киевстара" практически никак не отразится.

"Абонентов это никак не коснется. Просто есть проблемный актив, назовем это так. И "поглащение" такого актива — это классическая схема, благодаря которой бизнес-лоббисты могут приобрести актив с неким дисконтом. Поэтому, на рядовых абонентах это никак не отразится…Поэтому я на эту ситуацию смотрю с геополитической точки зрения, и никак иначе. То есть, разговоры о том, насколько это повлияет на абонентов, или о том, увеличатся ли у них тарифные планы — это вообще не имеет отношения к этим процессам", — подчеркнул Глущенко.

Эксперт также высказался о роли в этом деле бывшего государственного секретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который входит в состав директоров "Киевстара". Ведь он активно выступает за продажу компании американским инвесторам.

"Говорят, что он неплохой архитектор бизнес-процессов по миграции активов с одних рук в другие. Для всех инвесторов приобретение активов — это банальный бизнес и возможность заработать", — резюмировал Глущенко.

Кроме этого, эксперт акцентировал внимание на том, что бизнес — это не про меценатство и менно поэтому у абонентов мобильных операторов постепенно повышаются тарифы и цены на услуги растут. Однако эти процессы никак не связаны с поглощением компаний инвесторами.

"Бизнес — это про деньги. Не бывает ничего бесплатного и поэтому бизнес-процессы — это про прибыль. Нельзя обмануть законы физики или законы экономики. Их можно притормозить или ускорить, но не остановить", — констатировал Глущенко.

Напомним, "Киевстар" на 100% принадлежит нидерландской коммуникационной компании Veon. Основанная в Москве в 1992-м, Veon (выросшая из российского "ВымпелКома") – владелица одного из первых операторов сотовой связи в РФ. По состоянию на октябрь 2023 года компании из орбиты Veon обслуживают более 220 млн клиентов.

В настоящее время глобальный цифровой оператор VEON, являющийся единственным акционером компании "Киевстар", обжалует в суде арест корпоративных прав "Киевстара".

В своих заявлениях в суд VEON утверждает, что Фридман, Авен и Косогов, против которых были направлены санкции, не владеют акциями VEON или "Киевстара".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в апреле 2024 года стало известно, что СБУ нашла хакеров, которые атаковали Киевстар. В сентябре текущего года в "Киевстаре" произошел массовый сбой.