"Киевстар" закрыл часть популярных тарифов: узнайте, сколько будете платить вы

Есть один важный нюанс

С 19 декабря мобильный оператор закрыл ряд своих тарифов, но только для новых абонентов. Для постоянных клиентов они продолжат действовать, только уже с измененными названиями.

Об этом было сообщено в пресс-службе компании. Там отметили, что теперь закрыты следующие тарифы: "Все разом Наснага", "Все разом Перевага", "Дім", "Удача".

Данные тарифы получили новые названия для старых пользователей: "Все разом Наснага 2024", "Все разом Перевага 2024" и т.д.

"Кроме того, абонентам доступны специальные предложения. К примеру, акция Легкий старт, которая позволяет новым пользователям тарифов "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" и "Дім" оплачивать только 200 грн/мес в первые 3 месяца пользования. А при подключении к тарифам "Удача", "Оберіг Рік", "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" активируется предложение "Спробуй Гігабіт" – ознакомительный доступ к скорости до 1 Гбит/с в 3 месяца без дополнительной платы" – говорится в сообщении.

В то же время с 20 декабря компания изменила стоимости части тарифов.

"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети, а также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим. В то же время для бизнес-клиентов некоторые тарифы изменят свое название и наполнение. При этом для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – отмечалось в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что тарифы вырастут у всех мобильных операторов.