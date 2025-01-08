Украинцы жалуются на качество мобильного интернета: что говорят "Киевстар", Vodafone и Lifecell

Сеть может работать хуже из-за нагрузки

Украинские пользователи мобильных операторов 8 января начали жаловаться на замедление работы мобильного интернета. Особенно это было заметно во второй половине дня.

"Телеграф" обратился за комментарием к популярным украинским провайдерам. Причину там объясняют ростом нагрузки на базовые станции.

В операторе "Киевстар" не дали ответа на вопрос, в то время как в Vodafone говорят, что сначала надо понять в чем причина подобных изменений.

Внятное объяснение дали лишь в Lifecell, где отметили, что во второй половине дня обычно увеличивается количество пользователей, которые просматривают медиа и пользуются сетью для работы и развлечений. Тем самым увеличивается нагрузка на базовые станции, из-за чего скорость соединения падает. Особенно ярко это ощущается в густонаселенных районах.

Обычно в случае проблем с интернетом мобильные операторы рекомендуют понизить качество просматриваемого видео или не смотреть его вообще, отключить автозагрузку медиа в мессенджерах, а также отказаться от использования видеозвонков.

Как сообщалось ранее, "Киевстар" с 20 декабря существенно повысил цены на связь. Тарифы выросли в среднем на 25% и это ощутимая для пользователя разница.

Впрочем, повышение тарифов коснулось и других операторов мобильной связи. В частности существенно поднялась стоимость услуг оператора Vodafone.