"Киевстар" повышает тарифы: много ли украинцы платят по сравнению с европейцами

Сравнивать стоимость мобильной связи нужно в отношении расходов операторов, говорит эксперт

С 20 декабря в Украине существенно подорожает мобильная связь оператора "Киевстар". По прогнозам, в меньшей или большей степени это затронет всех операторов.

Но действительно ли мы будем много платить за мобильную связь по сравнению, например, с европейцами? На этот вопрос в интервью "Телеграфу" "Повышение тарифов Киевстара на 25%: цены вырастут у всех операторов, и вот почему"ответил эксперт телеком-рынка Александр Глущенко.

По его словам, сравнивать стоимость мобильной связи нужно не учитывая средние зарплаты в разных странах, а в отношении расходов операторов на строительство и содержание сетей.

"Есть корректное сравнение, есть некорректное сравнение. Абоненты, как правило, сравнивают по отношению к средней зарплате в каждой из стран. А сравнивать надо относительно расходов мобильного оператора на развитие сети и на ее существование", — говорит Глущенко.

Операторы во всех странах покупают оборудование и программное обеспечение по одинаковым ценам. Коммутаторы, антенны и другое оборудование стоят одинаково как для британских, так и украинских компаний.

Однако в Украине тарифы на мобильную и широкополосную связь остаются одними из самых низких среди соседних государств. "Не может быть такого, что коммутатор стоит для Британии 1000 фунтов, а для Украины – 500. На оборудование у наших операторов расходная часть схожа с расходной частью иностранных операторов", – объясняет эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обеспечить 10 часов связи без света не получится. Операторы объяснили почему.