"Адвокат дьявола" из TikTok: Ростислав Кравец о "бусификации", обновлении данных и просьбе помочь "откосить", ч. І

Если отказаться от мобилизации, то велик риск уголовного дела

Запрета на выезд мужчин за границу нет, а штрафы ТЦК незаконны. В этом уверяет адвокат Ростислав Кравец. С началом полномасштабного вторжения, его ролики в соцсетях на тему мобилизации пользуются большой популярностью, а подписчиков в YouTube у юриста стало даже больше, чем у некоторых звезд шоу-бизнеса.

Что же не так с мобилизацией, по мнению адвоката? Законно ли снимать на видео работников ТЦК? Почему Кравца называют "адвокатом дьявола" и обращаются ли к нему с просьбами помочь "откосить"? На эти и другие вопросы юрист ответил в первой части интервью "Телеграфу".

"Адвокатов в 90% случаев не пускают в ТЦК"

– Ростислав, вы достаточно активны в YouTube, снимаете много видео. Иногда читаешь комментарии под этими видео и кто-то вас благодарит, а кто-то наоборот называет адвокатом дьявола. Как относитесь к такому?

– Совершенно нормально отношусь. Это происходит не только в YouTube, но и у меня в Telegram канале, Facebook в TikTok… Сразу видно, просто это боты какие-то, или это человек, у которого есть какое-то другое видение того дела, которое я делаю. Я не блокирую. Если я вижу, что это реальный человек, мне даже интересно с ним пообщаться. Интересно, чтобы на донес, почему на так считает, что что-то [мной] делается неправильно. Противоречит ли это каким-то моральным устоям, закону, его личному видению ситуации?

Что касается "адвокат дьявола"… Мне недавно, кстати, рассказали, откуда взялся этот "адвокат дьявола". В свое время, когда еще была инквизиция, средние века "адвокатом дьявола" называли одного из священников, во время выборов Папы Римского. Этот священник на конклаве пытался убедить, что эта кандидатура Папы Римского не подходит: кандидат нарушает какие-то моральные устои, законы церкви. Это делалось для того, чтобы могли оценить, действительно ли это лицо может занять пост Папы или нет. Поэтому, если с этой точки зрения смотреть, то я вообще не вижу в этом ничего плохого. Напротив! Это определенное очищение ситуации, которая на сегодняшний день есть.

Часто некоторые общественные активисты, которым очень не нравится моя деятельность и которых я критикую, отмечают, что я якобы защищаю не тех людей. Адвокатура – это конституционный институт, призванный для того, чтобы защищать права людей. Как врачи, так и адвокаты: у тебя есть клиент и ты должен сделать все возможное для того, чтобы его права были защищены. Доказать либо невиновность, либо проконтролировать, чтобы все законы при привлечении лица к ответственности были соблюдены.

– Но смотрите: одно дело помочь человеку, который действительно имеет право на отсрочку от мобилизации. А звонят ли вам и просят помочь просто "откосить"?

– Немножко неправильное понимание. Все понимают так: либо ты за "наших", либо за "не наших". Все, что я спрашиваю: "У вас есть право на отсрочку или нет"? Если нет права на отсрочку и нет бронирования, вы должны понимать, что вы можете отказаться [от мобилизации]. Это ваше право. Или по религиозным убеждениям, или у вас есть какое-то свое видение: не хотите рисковать жизнью, у вас есть семья, для которой государство ничего не делает, чтобы ее поддержать. Например, два маленьких ребенка. Это не дает права [на отсрочку]. Жена больна, а инвалидности нет. По закону – ничего. Но если отец, муж уйдет, то с чем останется жена и эти дети?

– Но ведь государство платит такому отцу зарплату военного.

– Когда? Как? Сколько? Этого достаточно? Вот здесь вопрос. Поэтому ситуации достаточно разные. И если у вас нет права на отсрочку, то вы должны понимать, что если вы отказываетесь, у вас может наступить уголовная ответственность. Это реальные сроки, которые есть даже в Киеве. Суды дают реальные три года лишения свободы. Реального лишения свободы! И вы должны понимать – если вы отказываетесь от мобилизации, то у вас есть большой шанс попасть в такое уголовное дело. Я не могу принимать решения за людей, не могу их уговаривать на что-то. Я им просто сообщаю – это преступление.

А если есть право… К примеру, вчера звонили: он забронирован, ТЦК махнули рукой (у них в базе нет), никто ни на что не смотрел и отправили в воинскую часть. Конечно, я объясняю, как себя вести, что надо сообщить командиру. Потому что уже есть судебная практика по этому поводу и решение Верховного суда относительно того, что такие лица подлежат увольнению с военной службы. Или, например, мобилизация лиц, не достигших 25 лет. Есть уже такая судебная практика, что это незаконно. Поэтому каждый человек сам выбирает свой путь.

Я сообщаю о последствиях того или иного действия. Вы хотите незаконно пересечь границу? Это будет административное правонарушение, привлечь к ответственности вас могут в течение года. Вы сами для себя должны принимать решение, что вы готовы делать или не готовы.

– Вы сказали о реальных сроках заключения. Таких приговоров много?

– Их не так много. Все приговоры связаны с признанием вины. То есть лицо признает, что уклонялось от военной службы, не ходило за повестками, не хочет служить по тем или иным убеждениям. Много таких приговоров по религиозным убеждениям, и, насколько мне известно, уже несколько обращений в Европейский суд по правам человека. Есть выводы ООН и Совета Европы, что у нас до сих пор не решен вопрос альтернативной военной службы для лиц, которые, по убеждению совести, не могут брать в руки оружие. Это нужно решить, потому что и в частях не знают, что делать с такими людьми. В ТЦК поставили себе галочку, что они кого-то мобилизовали, человека привозят, а он отказывается от принятия присяги, отказывается одевать военную форму. Что с ним делать? Держать и кормить? А для чего? Привлекать к ответственности? Ну такая себе история. Он прямо говорит, что давайте я буду делать другие вещи, но это я не могу делать, потому что религия не позволяет. Что с ним делать? Убить его за это? В некоторых частях более или менее командиры находят возможности и оформляют этих лиц помощниками военных капелланов. Однако там тоже очень большая проблема, ведь у нас большое количество религий.

– Знаете, вот после начала мобилизации в сети появилось много мемов, мол состояние адвокатов, занимающих этими вопросами, просто выросло до небес. У вас так?

– Я вижу как состояние ТЦК возросло до небес. Что касается адвокатов, то я не думаю, что выросло до небес. Ну вот, какая категория дел здесь есть? Это обжалование штрафов, уголовные производства. Я видел какие-то расследования, что есть какие-то адвокаты или юристы, занимающиеся тем, что вытаскивают лиц из ТЦК с помощью каких-то схем. Мы не будем говорить, это законные схемы, или незаконные. Ну что-то они там делают. Мне тяжело это оценить, потому что в моей практике такого нет. Я объективно на практике такого не встречал. Мне тоже очень часто звонят: добрый день, вот у нас там забрали мужа, брата или сына и сказали, что вы можете помочь. Я спрашиваю: есть основания для отсрочки? Нет. Он забронирован? Нет. Тогда вы должны понимать, что если он откажется, у него есть реальный шанс попасть в тюрьму. Это все, чем я могу помочь. Если у него есть проблемы здоровья и это не учитывают, то мы это можем обжаловать. Не знаю, где вы видели мемы, что у адвокатов что-то там выросло. И трудно сказать, что на этом очень многие что-то зарабатывают. Может и зарабатывают, если есть какие-то схемы, связанные с ситуациями на грани закона.

В большинстве случаев это все дорого и результат я сообщаю. Например, даже если мы обжалуем ВЛК, это никоим образом не останавливает мобилизацию. То есть вы для себя примите решение, нужно ли вам это обжалование, нужно ли тратить деньги на адвоката? Мне звонят, например, нужно подъехать, помочь вытащить [человека]. Я всегда шучу: если у вас есть БТР, автоматчики… Ну, как вы себе это представляете? Вот я приезжаю, а адвокатов в 90% случаев не пускают в ТЦК. Вы мне будете платить за время, которое я буду стоять под дверью ТЦК? Зачем?

– А сколько стоит ваше время?

– По-разному. У нас все платежи идут абсолютно прозрачно и все, что платится, все платится на счет. Хотите консультацию? Пожалуйста, записывайтесь, вот вам ссылка для оплаты, все официально.

– А ночью звонят? Мол, помогите, Ростислав, спасайте…

– Да, часто звонят. Но ночью я беру трубку только от тех, кого я знаю. Если незнакомый номер, то я не беру, а утром перезваниваюс и спрашиваю, что у вас там произошло.

"Снимать военных незаконно, но если вас избивают…"

– Давайте пройдемся по конкретным случаям, которые мы видим в многочисленных видео в TikTok, YouTube. Во-первых, все же снимать на видео работников ТЦК это законно или незаконно?

– Согласно требованиям Конституции (статья 17), Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования запрещено применять для ограничения прав и свобод граждан Украины. Потому вопрос в чем: в какой ситуации это происходит? Если [рядом] полицейский, я всегда всем советую: когда вас останавливают, обязательно попросите полицейского включить бодикамеру. И вам тогда нет смысла кому-то доказывать, имеете ли вы право кого-то снимать, или не имеете. Он записывает на бодикамеру, а затем адвокат всегда может истребовать эту запись с бодикамеры полицейского.

Представитель ТЦК вообще не имеет права к вам цепляться, вас трогать. Помните в Вышгороде эту позорную ситуацию с газом когда задували (в декабре прошлого года правоохранители и ТЦК пытались "выкурить" водителя из автомобиля с помощью перечного баллончика, — ред.) Фамилию лица, которое было в машине, все знали на следующий день, потому что Национальная полиция сообщила на всю страну. А где фамилии представителей ТЦК и Национальной полиции, занимавшихся этим? Почему нет? С фотографиями. Почему этого не сделать?

Конечно, если вы подходите к военному и снимаете – это незаконно. А если вас начинают избивать, никто на вас не обращает внимания, ну, конечно, вам нужны доказательства того, что это произошло. А дальше уже пусть суд оценивает имели ли вы право это делать или не имели.

– В суде, дальше, такие видео учитываются как доказательства?

– Конечно. В КУоАПе прямо указано, что суд для непосредственного исследования использует любую имеющуюся в наличии информацию. В том числе и эти видео. И будет видно, действительно ли личность себя правильно вела, или его провоцировали, или превышали свои полномочия по отношению к нему. Суд это может учесть, но исключительно по внутреннему убеждению судьи.

– На некоторых из этих видео мы видим закрытые лица представителей ТЦК. Насколько это нарушение?

– На самом деле, оно не регламентируется, но я считаю, что это нарушение. Если человек считает, что он все делает правильно, находясь на службе… Здесь же есть и определенные манипулирования. Это представитель ТЦК или это представитель роты охраны ТЦК? Это принципиально разные вещи.

– Объясните разницу.

– В пресс-службе Министерства обороны рассказывали, что в ТЦК нет военных, всего 30 тысяч человек на всю Украину там работает и 90% это гражданские лица. А это тогда кто в военной форме ходит? Кстати, безосновательное ношение военной формы это административное правонарушение.

Поэтому, если это представитель ТЦК, то это одна ситуация. Если это представитель роты охраны ТЦК, то на каком основании он там находится? На каком основании у него оружие на руках? Это рота, которая должна охранять ТЦК. Что она делает в бусе в центре города или на блокпосте? Вопрос. Но на это никто не обращает внимания. К сожалению.

– По вашему опыту, чем завершаются дела по, так называемой, "бусификации"?

– По-разному. Люди, к сожалению, не доводят ситуацию до логического завершения. Если человека отпускают, то никто почему-то не обращается в ДБР, не требует от ДБР расследования, на каком основании его туда доставили. Задерживать человека может только полиция. Если вы не хотите никуда ехать, полиция должна составить протокол об админзадержании. А мы же видим, что людей ногами забивают, заламывают. Это похищение человека. Это превышение служебных полномочий. Во время действия военного положения за это предусмотрено лишение свободы для военных сроком от 8 до 12 лет.

К сожалению, учитывая, что эта безнаказанность у нас приобрела просто космические масштабы, так и происходит. Были бы один-два приговора и, я думаю, сразу был бы порядок в Украине.

– Как считаете, почему ДБР тогда не реагирует на такие случаи?

– С одной стороны, это отсутствие политической воли. Вторая ситуация – отсутствие военной юстиции. Вопросы, связанные с военными, должны решаться исключительно военными судами, военными прокурорами. А у нас нет военной прокуратуры. У нас есть прокуратура по оборонной сфере. Военная прокуратура в 2019 году была благодаря нашим активистам ликвидирована.

– Вместе с тем, я хотел бы сейчас встать на защиту представителей ТЦК. Мне случались судебные дела , где ДБР пыталось привлечь представителей ТЦК к ответственности за невыполнение плана мобилизации. ДБР это трактует как "Небрежное отношение к военной службе" статья 425 УК Украины.

– Смотрите, закон о Едином государственном реестре военнообязанных, призывниках, резервистах принят в 2017-м году. Почему с 2017 года ничего не наполнялось? Это небрежное отношение к военной службе? Только в конце 2022-го года, в 2023-м году начали с реестром что-то делать. При этом переводить ответственность на граждан Украины, что гражданин Украины виноват в том, что он не обновил свои данные. При этом доступ ко всем реестрам в ТЦК есть. Берешь любой ТЦК, и как только у кого-то в "Резерве+" выскакивает ситуация, что он нуждается в уточнении данных… Все. Можно брать руководителя ТЦК и все ТЦК и привлекать к ответственности.

Какое уточнение данных? Каких именно данных вам не хватает? Они все есть. У вас доступ ко всем реестрам есть. Что вам не хватает?

Конечно, без вопросов, можем защищать и представителей ТЦК которых привлекают к ответственности. Но ведь надо понимать, за что его привлекли к ответственности. За то, что он мобилизовал лицо, имеющее отсрочку и государство понесло убытки? К примеру, многодетный отец. Он дал все документы, заявление на отсрочку, те сказали, что нам твое заявление до одного места и мы тебя мобилизуем. Он приходит в часть, подает заявление и через три-четыре месяца увольняется из воинской части по тем же документам. За эти месяцы лицо получило заработную плату, дополнительную награду, обучение, его кормили три раза. Кто будет за это нести ответственность? А там суммы очень значительные: на каждого такого человека по полмиллиона гривен, а то и по миллиону гривен потрачено. Подождите. Чтобы просто руководитель ТЦК поставил себе галку, что он там кого-то мобилизовал, государство потеряло миллион гривен?

– Что же делать родственникам человека, которого "бусифицировали" незаконными способами?

– Все, что они могут, это сообщить полиции о похищении человека. Сообщить "горячую" линию Министерства обороны о превышении представителями ТЦК своих полномочий. Сообщения в Военную службу правопорядка. Однако все это не работает. В законном поле все это не работает.

– Почему? Полиция не реагирует?

– Нет, ну как не реагирует? Они приезжают, фиксируют, заходят в помещение ТЦК, берут объяснения у лица, которое незаконно там уже неделю удерживают. И уезжают. Забрали человека, незаконно его держат, все на это закрыли глаза, никто ничего не видит. И что? И люди ломаются. А потом откуда эти СЗЧ берется? Откуда все это недоверие, ненависть в государстве? Вот оттуда и берется, что не выполняется закон. И нет людям куда обратиться за защитой своих прав, потому что их все игнорируют.

Что означает розыск ТЦК, отменяют ли суды штрафы за нарушение правил военного учета и почему выезд мужчин за границу во время войны не урегулирован законом? Об этом читайте во второй части интервью с Ростиславом Кравцом.