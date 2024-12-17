Мобилизация, бронирование, отсрочка – что изменится в Украине с 1 января

В последнее время произошел ряд изменений в бронировании

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане получают повестки. В последний раз военное положение и мобилизацию продлили еще на 3 месяца в конце октября — до 7 февраля 2025 года. Так, призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "пригодный" во время прохождения военно-врачебной комиссии;

ранее имели статус "ограниченно пригодный" (должны пройти повторную ВЛК до 4 февраля 2025);

обладают дефицитной военно-учетной специальностью.

Последние несколько месяцев стали насыщенными изменениями в процедурах получения бронирования и отсрочек от мобилизации. Теперь работников можно бронировать только онлайн через портал "Действие", а документы об инвалидности с 1 января 2025 будет предоставлять не МСЭК, а совсем другая структура.

"Телеграф" собрал для вас главные изменения, ожидающие военнообязанных в новом году и могут ощущаться даже в последние две недели старика.

Кого могут мобилизовать к Новому году

Пару недель назад вступила в силу новая редакция Порядка бронирования военнообязанных лиц, утвержденного постановлением КМУ от 27.01.2023 №76 или, как еще говорят, Порядок №76.

А это значит, что обновленные правила бронирования работников действуют уже с 1 декабря 2024 года. В частности:

средний уровень зарплаты работников компании составляет, как минимум, 2,5 минимальные зарплаты, что составляет 20 000 грн в месяц ;

; зарплата забронированных должна соответствовать предыдущему критерию;

у предприятия не должно быть долгов по уплате ЕСВ.

Бронирование работников осуществляется исключительно через Портал Действие только в электронной форме. Сведения о предприятии/учреждении должны быть внесены в Единый перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных.

Простыми словами, чтобы забронировать работника через портал "Действие", предприятию необходимо получить статус критически важного.

Действующий статус критичности сохраняется до 28 февраля 2025 года. Бронировать работников можно при прохождении процедуры подтверждения статуса критичности уже с 1 декабря.

Важно! Если предприятие не подтвердит свое соответствие новым критериям, то бронирование будет отменено, как только истечет срок действия решения, которым был предоставлен статус критичности.

Кто получит отсрочку в новом году

Пока что документ не вступил в силу и находится на подписании у президента. Однако Верховная Рада приняла законопроект №12104, предусматривающий устранение правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Также принят проект №11531 (тоже пока на подписании). Этот законопроект предусматривает "обеспечение равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры".

Будет ли обязательная подготовка для студентов?

Ранее появлялась информация, что гражданам от 18 до 25 лет нужно обязательно будет пройти базовую общевойсковую подготовку. Мол, с 1 января подготовку пройдут студенты от 18 до 25 лет.

Однако по сей день известно, что пока идет подготовка к запуску такой программы. В частности, готовят инструкторов. Базовая общевойсковая подготовка для студентов вузов начнется, по меньшей мере, с 1 сентября 2025 года. Пока известно, что первокурсников она не будет касаться.

Людям с инвалидностью нужно следить за своим официальным статусом

Параллельно с мобилизацией в Украине стремительно проходит реформа МСЭК (медико-социальных комиссий) Эти комиссии выдают заключение об установлении группы инвалидности в бумажном виде В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют право люди с инвалидностью первой и второй групп., ухаживающие за лицом с инвалидностью первой и второй группы

И уже 1 января 2025 года все МСЭК будут ликвидированы и вместо них человеку нужно будет идти к врачу, все документы будут в электронной форме. Поэтому пока будет происходить такой переход, важно ознакомиться с новой системой и быть готовыми к неожиданностям, ошибкам и "человеческому фактору".

мсек

мсек

Что следует сделать предприятиям в январе 2025 года

Уже сейчас стоит упомянуть обязательные документы и действия по военному учету, которые нужно выполнить на рубеже 2024 и 2025 годов, пишет 7eminar.ua.

Все юридические лица должны вести персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, работающих в них или обучающихся.

Отчет в ТЦК по военному учету не предусмотрен Вместо этого нужно ежегодно проводить сверку списков персонального военного учета по ТЦК и СП в соответствии с п. 46 Порядка №1487.

Информация "Телеграфа"

Публично давить на Украину по вопросу снижения мобилизационного возраста начали США. Там предлагают призывать в армию с 18 лет вместо 25, как это происходит сейчас. Штаты даже готовы научить и экипировать всех будущих новобранцев. Но президент Зеленский отказался от такой помощи, аргументировав, что "мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовку молодостью солдат".

В Генштабе также опровергают мобилизацию с 18 лет. Хотя планируют поощрять граждан этого возраста, активнее мобилизовываться на контрактной основе.

"Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полумиллиона гривен. Дополнительно они получат разные льготы – доступные кредиты, безвозмездное обучение, большая продолжительность отпусков", — рассказывает источник. "Телеграфа".

После года службы такие добровольцы будут призваны в ряды войск не ранее 25 лет, если, конечно, не захотят продолжить службу. По информации "Телеграфа", этот вопрос и изменения в законодательство сейчас заботится заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Впрочем, в Минобороны в ответ на запрос "Телеграфа" отказались раскрывать детали этой инициативы.

На сколько такая инициатива пополнит ряды ВСУ, и главное, где будут браться дополнительные деньги в условиях катастрофического дефицита бюджета, в Генштабе пока не комментируют.

В парламентском комитете по бюджету подтвердили изданию, что в ближайшее время Минобороны планирует озвучить свои предложения.

Ранее Телеграф писал, что мобилизация продолжится и в декабре. Кого из мужчин не призовут на службу.