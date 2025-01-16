"Адвокат диявола" з TikTok: Ростислав Кравець про "бусифікацію", оновлення даних і прохання допомогти "відкосити", ч. І

Якщо відмовитись від мобілізації, то є великий ризик кримінальної справи

Заборони на виїзд чоловіків за кордон немає, а штрафи ТЦК незаконні. В цьому запевняє адвокат Ростислав Кравець. З початком повномасштабного вторгнення, його ролики в соцмережах на тему мобілізації користуються неабиякою популярністю, а підписників в YouTube у юриста стало навіть більше, ніж у деяких зірок шоу-бізнесу.

Що ж не так з мобілізацією, на думку адвоката? Чи законно знімати на відео працівників ТЦК? Чому Кравця називають "адвокатом диявола" та чи звертаються до нього з проханнями допомогти "відкосити"? На ці та інші питання юрист відповів в першій частині інтервʼю "Телеграфу".

"Адвокатів в 90% випадків не пускають в ТЦК"

– Пане Ростиславе, ви досить активні в YouTube, знімаєте багато відео. Інколи читаєш коментарі під цими відео і хтось вам дякує, а хтось навпаки називає адвокатом диявола. Як ставитесь до такого?

– Абсолютно нормально ставлюсь. Це відбувається не тільки в YouTube, а і у мене в Telegram каналі, Facebook в TikTok… Одразу видно, чи це просто боти якісь, чи це людина, у якої є якесь інше бачення тієї справи, яку я роблю. Я не блокую. Якщо я бачу, що це реальна людина, мені навіть цікаво з нею поспілкуватись. Цікаво, щоб вона донесла, чому вона так вважає, що щось [мною] робиться неправильно. Чи суперечить це якимось моральним засадам, закону, її особистому баченню ситуації?

Що стосується "адвокат диявола"… Мені нещодавно, до речі, розповіли, звідки взявся цей "адвокат диявола". Свого часу, коли ще була інквізиція, середні віки, "адвокатом диявола" називали одного зі священників, під час виборів Папи Римського. Цей священник на конклаві намагався переконати, що ця кандидатура Папи Римського не підходить: кандидат порушує якісь моральні засади, закони церкви. Це робилося для того, щоб могли оцінити, чи дійсно ця особа може зайняти пост Папи, чи ні. Тому якщо з цієї точки зору дивитись, то я взагалі не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки! Це певне очищення ситуації, яка на сьогоднішній день є.

Часто деякі громадські активісти, яким дуже не подобається моя діяльність і яких я критикую, зазначають, що я нібито захищаю не тих осіб. Адвокатура – це конституційний інститут, який і закликаний для того, щоб захищати права людей. Як лікарі, так само і адвокати: у тебе є клієнт і ти повинен зробити все можливе для того, щоб його права були захищені. Довести або невинуватість, або проконтролювати, щоб всі закони при притягненні особи до відповідальності, були дотримані.

– Але ж дивіться: одна справа допомогти людині, яка дійсно має право на відстрочку від мобілізації. А телефонують вам і просять допомогти просто "відкосити"?

– Трошки неправильне розуміння. Всі розуміють так: або ти за "наших", або за "не наших". Все, що я запитую: "У вас є право на відстрочку, чи ні"? Якщо немає права на відстрочку і немає бронювання, то ви повинні розуміти, що ви можете відмовитись [від мобілізації]. Це ваше право. Чи за релігійними переконаннями, чи у вас є якесь своє бачення: не хочете ризикувати життям, у вас є сім'я, для якої держава нічого не робить, щоб її підтримати. Наприклад, дві маленькі дитини. Це не дає права [на відстрочку]. Дружина хвора, а інвалідності немає. За законом – нічого. Але якщо батько, чоловік піде, то з чим залишиться дружина і ці діти?

– Але ж держава платить такому батьку зарплату військового.

– Коли? Як? Скільки? Це достатньо? Ось тут питання. Тому ситуації досить різні. І якщо у вас немає [права на відстрочку], то ви повинні розуміти, що якщо ви відмовляєтесь, у вас може наступити кримінальна відповідальність. Це реальні строки, які наразі навіть в Києві є. Суди дають реальні три роки позбавлення волі. Реального позбавлення волі! І ви повинні розуміти – якщо ви відмовляєтесь від мобілізації, то у вас є великий шанс потрапити в таку кримінальну справу. Я не можу за людей приймати рішення, не можу їх вмовляти на щось. Я їм просто повідомляю – це злочин.

А якщо є право… Наприклад, вчора дзвонили: він заброньований, ТЦК махнули рукою (у них в базі немає), ніхто ні на що не дивився і відправили у військову частину. Звичайно, я пояснюю як себе поводити, що треба повідомити командиру. Тому що є вже судова практика з цього приводу і рішення Верховного суду щодо того, що такі особи підлягають звільненню з військової служби. Чи, наприклад, мобілізація осіб, які не досягли 25 років. Наразі є вже така судова практика, що це незаконно. Тому кожна людина сама обирає свій шлях.

Я повідомляю про наслідки тієї чи іншої дії. Ви хочете незаконно перетнути кордон? Це буде адміністративне правопорушення, притягнути до відповідальності вас можуть протягом року. Ви самі для себе повинні приймати рішення, що ви готові робити чи не готові.

– Ви сказали про реальні строки ув’язнення. Таких вироків багато?

– Їх не так багато. Всі вироки пов'язані з визнанням вини. Тобто особа визнає, що ухилялася від військової служби, не ходила за повістками, не хоче служити за тими чи іншими переконаннями. Багато таких вироків за релігійними переконаннями, і, наскільки мені відомо, є вже декілька звернень до Європейського суду з прав людини. Є висновки ООН і Ради Європи, що у нас досі не вирішено питання альтернативної військової служби для осіб, які за переконаннями совісті не можуть брати до рук зброї. Це потрібно вирішити, тому що і в частинах не знають, що робити з такими людьми. В ТЦК поставили собі галочку, що вони когось мобілізували, людину привозять, а вона відмовляється від прийняття присяги, відмовляється одягати військову форму. Що з нею робити? Тримати і годувати? А навіщо? Притягати до відповідальності? Ну така собі історія. Вона прямо говорить, що давайте я буду робити інші речі, але це я не можу робити, тому що релігія не дозволяє. Що з нею робити? Вбити її за це? В деяких частинах більш-менш командири знаходять можливості і оформлюють цих осіб помічниками військових капеланів. Однак там також є дуже велика проблема, адже у нас велика кількість релігій.

– Знаєте, от після початку мобілізації в мережі з’явилося багато мемів, мовляв статки адвокатів, які займають цими питаннями просто зросли до небес. У вас так?

– Я бачу як статки ТЦК зросли до небес. Що стосується адвокатів, то я не думаю, що зросли до небес. Ну от яка категорія справ тут є? Це оскарження штрафів, кримінальні провадження. Я бачив якісь розслідування, що є якісь адвокати чи юристи, які займаються тим, що витягують осіб з ТЦК за допомогою якихось схем. Ми не будемо говорити, чи це законні схеми, чи незаконні. Ну щось вони там роблять. Мені важко це оцінити, тому що в моїй практиці такого нема. Я об'єктивно на практиці такого не зустрічав. Мені ж теж дуже часто дзвонять: добрий день, от у нас там забрали чоловіка, брата чи сина і сказали, що ви можете допомогти. Я питаю: є підстави для відстрочки? Нема. Він заброньований? Ні. Тоді ви повинні розуміти, що якщо він відмовиться, у нього є реальний шанс потрапити до в'язниці. Це все, чим я можу допомогти. Якщо у нього є вади здоров'я і це не враховують, то ми це можемо оскаржити. Не знаю, де ви бачили меми, що у адвокатів щось там зросло. І важко сказати, що на цьому дуже багато хтось щось заробляє. Може і заробляє, якщо є якісь схеми, пов'язані з ситуаціями на межі закону.

В більшості випадків, це все дорого і результат я повідомляю. Наприклад, навіть якщо ми оскаржуємо ВЛК, це ж жодним чином не зупиняє мобілізацію. Тобто ви для себе прийміть рішення, чи потрібно вам це оскарження, чи потрібно витрачати гроші на адвоката? Мені дзвонять, наприклад, треба під'їхати, допомогти витягнути [людину]. Я завжди шуткую: якщо у вас є БТР, автоматчики… Ну як ви собі це уявляєте? От я приїжджаю, а адвокатів у 90% випадків не пускають в ТЦК. Ви мені будете платити за час, який я буду стояти під дверима ТЦК? Навіщо?

– А скільки коштує ваш час?

– По-різному. У нас всі платежі йдуть абсолютно прозоро і все, що платиться, все платиться на рахунок. Хочете консультацію? Будь ласка, записуйтесь, от вам посилання для оплати, все офіційно.

– А вночі телефонують? Мовляв, допоможіть, Ростиславе, рятуйте…

– Так, часто дзвонять. Але вночі я беру слухавку тільки від тих, кого знаю. Якщо незнайомий номер, то я не беру, а вранці передзвонюю і запитую, що у вас там сталося.

"Знімати військових незаконно, але якщо вас б’ють…"

– Давайте пройдемося по конкретних випадках, які ми бачимо в численних відео в TikTok, YouTube. По-перше, все ж таки, знімати на відео працівників ТЦК це законно або незаконно?

– Відповідно до вимог Конституції (стаття 17), Збройні Сили України та інші військові формування заборонено застосовувати для обмеження прав і свобод громадян України. Тому питання в чому: в якій ситуації це відбувається? Якщо [поряд] є поліцейський, я завжди всім раджу: коли вас зупиняють, обов'язково попросіть поліцейського увімкнути бодікамеру. І вам тоді немає сенсу комусь доводити чи маєте ви право когось знімати, чи не маєте. Він записує на бодікамеру, а потім адвокат завжди може витребувати цей запис з бодікамери поліцейського.

Представник ТЦК взагалі не має права до вас чіплятись, вас торкатись. Пам’ятаєте у Вишгороді цю ганебну ситуацію з газом коли задували (в грудні минулого року правоохоронці та ТЦК намагалися "викурити" водія з автівки за допомогою перцевого балончика, — Ред.) Прізвище особи, яка була в машині, всі знали на наступний день, тому що Національна поліція повідомила на всю країну. А де прізвища представників ТЦК і Національної поліції, які цим займалися? Чому ні? З фотокартками. Чому це не зробити?

Звичайно, якщо ви підходите до військового і знімаєте – це незаконно. А якщо вас починають бити, ніхто на вас не звертає увагу, ну, звичайно, вам потрібні якісь докази того, що це відбулось. А далі вже нехай суд оцінює мали ви право це робити, чи не мали.

– В суді, надалі, такі відео враховуються як докази?

– Звичайно. В КУпАПі прямо зазначено, що суд для безпосереднього дослідження використовує будь-яку інформацію, яка є в наявності. В тому числі, і ці відео. І буде видно, чи особа дійсно належним чином себе поводила, чи її провокували, чи перевищували свої повноваження щодо неї. Суд це може врахувати, але виключно на внутрішнє переконання судді.

– На деяких з цих відео ми бачимо закриті обличчя представників ТЦК. Наскільки це є порушенням? Чи не є?

– Насправді воно не регламентується, але я вважаю, що це порушення. Якщо особа вважає, що вона все робить правильно, перебуваючи на службі… Тут же є і певні маніпулювання. Це представник ТЦК, чи це представник роти охорони ТЦК? Це принципово різні речі.

– Поясніть різницю.

– В прес-службі Міністерства оборони розповідали, що в ТЦК немає військових, всього 30 тисяч осіб на всю Україну там працює і 90% це цивільні особи. А це тоді хто у військовій формі ходить? До речі, безпідставне носіння військової форми це адміністративне правопорушення.

Тому якщо це представник ТЦК, то це одна ситуація. Якщо це представник роти охорони ТЦК, то на якій підставі він там знаходиться? На якій підставі у нього зброя на руках? Це рота, яка повинна охороняти ТЦК. Що вона робить в бусі в центрі міста чи на блокпості? Питання. Але на це ніхто не звертає уваги. На жаль.

– З вашого досвіду, чим завершуються справи по, так званій, "бусифікації"?

– По-різному. Люди, на жаль, не доводять ситуацію до логічного завершення. Якщо людину відпускають, то ніхто чомусь не звертається в ДБР, не вимагає від ДБР розслідування, на якій підставі людину туди доставили. Затримувати людину може тільки поліція. Якщо ви не хочете нікуди їхати, то поліція повинна скласти протокол про адмінзатримання. А ми ж бачимо, що людей ногами забивають, б'ють, заламують, кидають… Це викрадення людини. Це перевищення службових повноважень. Під час дії воєнного стану за це передбачено позбавлення волі для військових строком від 8 до 12 років. Хоч один вирок бачили? Кожен день ми бачимо ці відео і жодного вироку немає.

На жаль, з огляду на те, що ця безкарність у нас набула просто космічних масштабів, так і відбувається. Були б один-два вироки і, я думаю, одразу був би порядок в Україні.

– Як вважаєте, чому ДБР тоді не реагує на такі випадки?

– З одного боку, це відсутність політичної волі. Друга ситуація – відсутність військової юстиції. Питання, що пов'язані з військовими, повинні вирішуватися виключно військовими судами, військовими прокурорами. А у нас немає військової прокуратури. У нас є прокуратура в оборонній сфері. Військова прокуратура в 2019 році була, завдяки нашим активістам, ліквідована.

– Разом з тим, я хотів би зараз стати на захист представників ТЦК. Мені траплялися судові справи, де ДБР намагалося притягнути представників ТЦК до відповідальності за невиконання плану мобілізації. ДБР це трактує як "Недбале ставлення до військової служби" стаття 425 КК України.

– Дивіться, закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників, резервістів прийнятий у 2017-му році. Чому з 2017-го року нічого не наповнювалося? Це недбале ставлення до військової служби? Тільки в кінці 2022-го року, в 2023-му році почали з реєстром щось робити. При цьому перекладати відповідальність на громадян України, що це громадянин України винен в тому, що він не оновив свої дані. При цьому, доступ до всіх реєстрів у ТЦК є. Береш будь-який ТЦК, і як тільки у когось в "Резерв +" вискакує ситуація, що він потребує уточнення даних… Все. Можна брати керівника ТЦК і все ТЦК і притягати до відповідальності.

Яке уточнення даних? Яких саме даних вам не вистачає? Вони всі є. У вас доступ до всіх реєстрів є. Що вам не вистачає?

Звичайно, без питань, можемо захищати і представників ТЦК яких притягають до відповідальності. Але треба ж розуміти, за що його притягнули до відповідальності. За те, що він мобілізував особу, яка має відстрочку і держава понесла збитки? Наприклад, багатодітний батько. Він дав всі документи, заяву на відстрочку, ті сказали, що нам твоя заява до одного місця і ми тебе мобілізуємо. Він приходить в частину, подає заяву і через три-чотири місяці звільняється з військової частини по тим самим документам. За ці місяці особа отримала заробітну плату, додаткову нагороду, навчання, її годували три рази. Хто за це буде нести відповідальність? А там суми дуже значні: на кожну таку особу по півмільйона гривень, а то і по мільйону гривень витрачено. Почекайте. Щоб просто керівник ТЦК поставив собі галку, що він там когось мобілізував, держава втратила мільйон гривень?

– Що все ж таки робити родичам людини, яку "бусифікували" незаконними способами?

– Все, що вони можуть, це повідомити поліцію про викрадення людини. Повідомити "гарячу" лінію Міністерства оборони, про перевищення представниками ТЦК своїх повноважень. Повідомлення до Військової служби правопорядку. Однак все це не працює. В законному полі все це не працює.

– Чому? Поліція не реагує?

– Ні, ну як не реагує? Вони приїжджають, фіксують, заходять в приміщення ТЦК, беруть пояснення у особи, що її незаконно там вже тиждень утримують. І їдуть. Викрали людину, незаконно її тримають, всі на це закрили очі, ніхто нічого не бачить. І що? І люди ламаються. А потім звідки це СЗЧ береться? Звідки вся ця недовіра, ненависть в державі? От звідти і береться, що не виконується закон. І немає людям куди звернутись за захистом своїх прав, тому що їх всі ігнорують.

Що означає розшук ТЦК, чи скасовують суди штрафи за порушення правил військового обліку і чому виїзд чоловіків за кордон під час війни не врегульований законом? Про це читайте в другій частині інтерв’ю з Ростиславом Кравцем.