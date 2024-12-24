"Лотерея" для уклонистов: как суды наказывают беглецов от мобилизации и почему призвать могут даже осужденного

Судимость для мобилизации не проблема

До пяти лет лишения свободы! Именно такое суровое наказание предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса для скрывающихся от мобилизации. Официальной статистики количества уклонистов в Украине, конечно, нет, однако по данным СМИ речь идет, по меньшей мере, о ста тысячах мужчин, которые находятся в розыске по линии ТЦК. Это вдвое (!) больше, чем общее количество заключенных во всех тюрьмах и в СИЗО страны. В таком случае, если давать реальные сроки каждому уклонисту, то никакая пенитенциарная система этого не выдержит.

Как суды решают эту проблему и какие на самом деле наказания получают те, кто скрывается от мобилизации, исследовал "Телеграф".

В Едином реестре судебных решений мы проанализировали около 50 приговоров по статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". В основном судебная практика по таким делам осуществляется по двум основным сценариям:

Сценарий первый – соглашение со следствием и условный срок

Здесь все просто: если максимальный предел наказания за преступление составляет не более пяти лет лишения свободы, то суд по своему усмотрению может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием. Есть такая опция в УК. В этом случае между следствием и подсудимым заключается соглашение о признании виновности.

Таким, например, был приговор Томаковского районного суда Днепропетровской области. Подсудимый проигнорировал боевую повестку и не явился в ТЦК.

"Он объяснил, что в армии не служил, имеет несколько заболеваний. Кроме того, пережил ДТП, в результате чего его здоровье было повреждено. В настоящее время он имеет мать в возрасте 72 лет, за которой осуществляет уход", — говорится в материалах дела.

Однако ВЛК признала подсудимого годным, а следовательно, неявка по повестке это уже уклонение от призыва и приговор – три года лишения свободы. Но благодаря соглашению о признании виновности реальное наказание по этому делу – один год условно.

Или дело, которое рассматривал Ленинский районный суд города Кировограда, где подсудимый после прохождения ВЛК просто написал заявление об отказе от мобилизации. Впрочем, "искреннее раскаяние, выразившееся в искреннем осуждении своего поведения, выражении сожаления по поводу содеянного, желании исправить сложившуюся ситуацию" стало смягчающим обстоятельством. Суд утвердил соглашение сторон и сменил четыре года тюрьмы двумя годами условно.

Схема для уклонения?

Казалось бы действующая схема чтобы "откосить": отказался от мобилизации, получил условный приговор и гуляй (ибо осужденных мобилизуют только по собственному желанию). Но нет!

Во-первых, именно условно осужденного все же можно мобилизовать и против его воли. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсутствует прямой запрет на призыв такой категории рекрутов, а приказ Минобороны № 337 допускает "мобилизацию осужденных, освобожденных от отбывания наказания с испытанием".

– Запрета на это нет, – подтверждает в комментарии "Телеграфу" юрист Александр Золотухин. – Но с другой стороны, человек отбывает наказание и по сути он не принадлежит сам себе, а есть в распоряжении центра пробации. В противном случае можно считать, что осужденный не отбыл срок, назначенный на рассмотрение суда.

– Мобилизация невозможна только для лиц, отбывающих наказание за тяжкие преступления (более 10 лет). А все остальные подлежат мобилизации. Все имеющие срок до 10 лет, да еще и условно – подлежат мобилизации, — добавляет "Телеграфу" адвокат юридической компании "Riyako& Partners" Екатерина Анищенко.

Таким образом, выбор для уклонистов не богат: либо мобилизация без судимости, либо все равно мобилизация, но с судимостью в биографии.

Во-вторых, далеко не все суды выносят такие "легкие" приговоры по статье 336 и отпускают уклонистов на условный срок.

Сценарий второй – реальный срок в науку другим

Здесь все еще интереснее. Рассмотрим в качестве примера приговор Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

Здесь подсудимый также не пришел по боевой повестке "Поскольку не был готов проходить военную службу и должен был заниматься пожилыми родителями", — отмечается в материалах дела.

Подсудимый имел на иждивении двух малолетних детей, "свою виновность признал полностью, в совершенном кается, осудил свое противоправное поведение, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения". Более того, на суде свидетельствовал представитель органа пробации, который подчеркнул, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества. Но приговором был не условный, а реальный срок – один год лишения свободы.

Почему? Дело в том, что в таких случаях суды руководствуются позицией Верховного Суда : "с учетом сложившейся в стране ситуации – вооруженной агрессией РФ и конституционной обязанностью каждого гражданина по защите Родины, умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность. Поэтому освобождение от отбывание наказания создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядков и безнаказанности".

Такую же позицию занял Балаклейский районный суд Харьковской области, когда назначил уклонисту три года лишения свободы.

"Подобные действия демотивируют других лиц, подлежащих мобилизации, снижают уровень военной дисциплины и боеспособности подразделений Сил обороны Украины", — говорится в материалах дела.

И Луцкий горрайонный суд Волынской области, когда арестовал уклониста на 3 года и 6 месяцев.

"Хотя формально преступление и относится к категории нетяжких, однако фактически направлено на срыв мобилизации в Украине во время введенного военного положения, что свидетельствует о повышенной общественной опасности такого деяния в условиях продолжающейся вооруженной агрессии россии. Исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества ", — мотивировал суд свое решение.

Таким образом, дать реальный срок, чтобы была наука другим – вполне устоявшаяся практика по статье 336 УК.

Государственная "лотерея"

Однако здесь возникает вопрос: от чего зависит получит уклонист условный или реальный срок заключения? По словам юристов, опрошенных изданием, здесь полная "лотерея".

– Суд учитывает обстоятельства, которые могли влиять на принятие решения о совершении преступления. Это могут быть семейные обстоятельства, собственные переживания и так далее. Если суд считает это должным, по своему субъективному мнению, то может это учесть и смягчить срок заключения лицу, — добавляет Золотухин.

А может и не учесть, как мы это видели выше, на примере приговора Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

"Назначение наказания является дискрецией только суда и осуществляется только на основании внутреннего убеждения судьи ", — отмечается в материалах этого дела.

– Судья по собственному усмотрению, исследуя доказательства, принимает решение. Нет устойчивого решения, которое было бы для всех единственным. Все индивидуально и ситуация у каждого кейса отдельная: наличие инвалидов, основания для уклонения (почему так сложилось) есть ли кто-то на иждивении, характеристика, работает или не работает. Здесь совокупность многих факторов, – уверяет Анищенко.

Теоретически, отсутствие устоявшейся судебной практики и приговор "на основании внутреннего убеждения судьи" создают коррупционные риски. К примеру, подсудимый может "мотивировать" судью для принятия более мягкого решения. Однако необходимым условием приговора без реального срока является соглашение о признании виновности между следствием и подсудимым. А такой механизм уже значительно усложняет возможности для "порешать", ведь договариваться нужно не только с судьей, но и с прокурором.

А что все-таки апелляция?

Спасает ли она уклонистов от жестких реальных сроков заключения, назначенных судом? Отнюдь! Все происходит прямо наоборот: в апелляционные инстанции чаще всего обращаются не осужденные… а прокуроры. Они недовольны слишком "мягкими" приговорами судов первой инстанции.

Так, например, было по делу, которое рассматривал Днепровский апелляционный суд. Два года условного срока для местного агрария после апелляции прокурора превратились в три года реального заключения. Практически аналогичные решения принимали апелляционные суды Львова, Ивано-Франковска, Черкасс и других городов Украины.

Что же касается оправдательных приговоров по статье 336, то по словам юристов, опрошенных изданием, это практически краснокнижная редкость. Связанны оправдательные приговоры с требованиями подсудимых предоставить им право пройти альтернативную службу по религиозным мотивам. Другое дело, что никакой альтернативной службы во время мобилизации на особый период нет, но расценивать такие требования уклонением от призыва не решились, например, в Тячевском райсуде или в Кременецком райсуде Тернопольской области.

Так что лучше не играть в "лотерею" с государством по статье 336, а соблюдать законы Украины.