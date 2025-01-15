Уклонисты будут выбирать нам власть? Не давайте им право голосовать, — Руслан Кошулинский

О слове "мир" надо забыть

Информационный фон вокруг российско-украинской войны после избрания нового президента США с каждым днем становится все более насыщенным. Условия предстоящих переговоров, возможность выборов, варианты компромиссов с врагом и партнерами, громкие заявления политиков – плотность подобного трафика просто зашкаливает.

Как на все это смотрят системные националисты, окончательной победой считающие даже не границы 1991 года, а именно развал России? Возможно ли перемирие с агрессором? И действительно ли пора готовиться к выборам? На эти темы "Телеграф" пообщался с главой секретариата ВО "Свобода", заместителем председателя ВР (2012-2014), старшим сержантом ВСУ Русланом Кошулинским.

"Мы же предупреждали, что будет война"

– Руслан, объясню как возникла идея этого интервью. Сейчас в мире происходит много событий вокруг Украины и войны с московитами. И на этом фоне очень мало слышно голосов системных политиков националистов. Я понимаю, что вся "Свобода" на войне и отказалась от политической деятельности. А вместе с тем, в Киеве уже как "пахнет" выборами . Так почему "Свобода" "исчезла" и ее так мало, по крайней мере, в информационном поле?

– Давайте откровенно: а каким образом вы можете, как военнослужащий, выражать свою политическую позицию? Сейчас вся политическая позиция должна отойти на второй план. Мне как украинцу, гражданину, безразлично, кто возле меня рядом стоит из моих побратимов и какие у него политические взгляды. Он либерал, демократ, социал-демократ или анархист. Мы сейчас имеем основную задачу – отстоять свою страну. Поэтому военнослужащие в соответствии с действующим законодательством не могут иметь партийности. И ты сейчас мыслишь категориями, как сохранить свою страну, а потом ты будешь думать, как развивать свою страну. Потому что политическая деятельность это как ты видишь развитие своей страны.

Да, мы сейчас все воюем. Тягнибок – глава партии, майор, сейчас на Запорожском направлении. Его сын – Гордей, также воюет (сейчас Гордей Тягнибок проходит лечение после тяжелого ранения на Северском направлении, – Ред. ). Его брат Андрей Тягнибок воюет. Я служу, мой сын служит. Более того, я прочитал перечень погибших депутатов всех уровней всех политических партий, которые есть сегодня в Украине. К большому моему сожалению, практически каждый третий погибший депутат — "свободовец". Потому что все националисты пошли воевать. Это убеждение. Мы знали, что война будет. Мы ведь предупреждали, что война будет.

Во-вторых, я как военнослужащий, служивший еще в 2015 году и который сейчас служит с первого дня полномасштабного вторжения, никогда себе не позволял публичной критики Верховного главнокомандующего. Это неправильно. Я себе и сейчас не разрешаю такой критики. Люди выбрали его, предоставили ему право вести за собой, значит, нужно исполнять волю украинцев. Кончится война, пойду я в гражданскую жизнь, так скажу все, что думаю. А сейчас все наши действия должны быть направлены исключительно на победу.

Отдавать свое время на политическое противостояние или критику действий Верховного главнокомандующего… Зачем? Это что-то меняет? Нет! Поэтому и меньше слышно "свободовцев".

– Как вы считаете, политики, которые в будущем будут руководить страной, должны сейчас воевать? В какой-то степени люди все же оглядываются на политиков.

– Позиция "Свободы", моя позиция – кто-либо, кто не служил в Вооруженных Силах или в Силах Обороны, не может занимать государственные должности. Точка! Я и сейчас действующий депутат Львовского городского совета. Из горсовета, а это большая община, из всего депутатского штата, пошли служить в армию четыре человека. Четыре! Три "свободовца" и одна дама из "Европейской Солидарности". Все! Больше никто не ушел. Все остались депутатами.

И это проблема. Те люди, которые представляют сегодня власть в Украине, не служили в армии. Они не знают, что такое быстрота [принятия решений]. Вспомните закон о мобилизации, принятый Верховной Радой. Пол года! Представляете себе ситуацию, если бы на войне мы между собой договорились, пожали руки и еще полгода дискутировали.

Некорректно сравнивать себя с другими, но давайте посмотрим на страну Израиль. Кто не служил в армии – платит большие налоги и не имеет права занимать [должности] в государственных органах власти. Он не попадет ни на службу в правоохранительные органы, силовые структуры и т.д. Аналогично, если ты хочешь получить доступ к государственной тайне, иметь опыт управленческого характера в этой стране, то будь добр, докажи свою способность, как военный, чтобы иметь понимание защиты своей страны.

К примеру. Это было в 2016 году. Один наш добрый товарищ (невероятный специалист, готовил наших ребят, штурмовик), приехал в свой населенный пункт в Западной Украине, зашел в депутатский корпус попросить свободный земельный участок. А парень как дуб, как стена: большой, здоровый, сильный, красивый, статный человек. Ему сказали: "Хорошо, мы подумаем". А потом сказали: "Нет. Мы вам не можем выделить земельный участок". На следующий день он повесился на том участке. То есть эти люди просто не понимают военного!

Поэтому прежде всего, чтобы я уже советовал депутатам Верховной Рады, это принимать законодательство об изменениях закона о местных референдумах и общеукраинском референдуме. Будет совсем другая Украина. Особенно военные будут не понимать как так? Вы же [депутаты] сказали "да", а голосуете не "да". Это будет непонимание. Дайте возможность людям самостоятельно принимать решения через местные референдумы.

Хорошо живет Швейцария. Количество местных референдумов в кантонах просто огромно. Мы должны до этого дойти. Страна, хотим мы этого или не хотим, она уже стала милитарной. Поэтому знание военного дела, получение военно-учетной специальности – обязательное условие.

Когда-то у меня была встреча с главой парламента Швейцарии. Я спрашивал, а кто он по воинскому званию? Он говорит, что да, он офицер, есть пистолет, у него взвод подчиненных, у них есть автоматы. Это банкиры, продавцы, рабочие и два раза в год они собираются и обязательно имеют обучение. Я его спросил, а куда, прежде всего, они дадут деньги из бюджета? На ремонт школы или на ремонт тира? А у них может быть по два тира в одном населенном пункте. Как бы наши [депутаты] ответили сейчас?

– Думаю, сказали бы, что на ремонт школы…

– А он даже не удивился и не задумался – конечно, на тир. Ибо если мы не можем, не умеем себя защитить, тогда школа уже не нужна. Вот вам ответ страны, которая никогда не воевала, но всегда готова к войне.

"Это будет год быстрых решений"

– Я хотел бы сейчас обратиться к вашему политическому опыту. По вашему мнению, 2025 год – это год продолжения войны? Или все же сейчас происходят тектонические процессы, которые говорят нам о приостановлении боевых действий, о каком-нибудь перемирии?

– Нам никто не построит украинскую Украину. Нам могут строить московскую Украину, европейскую Украину, американскую… Все исходят из своих национальных интересов. Надеяться нужно только на себя, на свои вооруженные силы. Больше ни на кого. Все!

США предоставляют практически половину всего обеспечения нашей армии, нашей страны. Бюджет вооруженных сил США почти триллион долларов. Триллион! Если бы хотя бы немножечко из того бюджета нам досталось. Мы бы имели очень веские успехи. Но наши успехи и твердость – основной фактор. А еще надежность.

Я являлся главой программы НАТО-Украина. И были вопросы, почему вы нам не даете оружие, а например, полякам даете? Мы будем воевать. Они отвечали, что да, мы знаем, но если вы не почистите свою верхушку от московской агентуры, то мы дадим современное оружие, а завтра оно будет в Москве. Будьте надежны! Следовательно, Украина должна доказать, что она является надежным партнером, как и сама Польша для США. Это их надежный партнер в Восточной Европе. Даже безвизовый режим с Америкой. Это уровень доверия. Потому что Польша провела четыре цикла люстрации. И у них нет агентуры.

Республиканцы достаточно прагматичны и очень действенны в противовес дискутантам демократам. Есть разница между демократами и республиканцами в скорости принятия решений. Хотя и те, и другие достаточно жестко настроены против московии и Китая. И я думаю, что нам повезет в плане скорости. Какое это будет решение? Пусть оно будет. И мы будем точно знать, насколько оно для нас позитивно или негативно. Но мы будем знать, как поступать. 2025 год будет годом быстрых решений.

– Но ведь решение может быть и не в позитивную сторону для нас…

– Любое решение для нас будет положительным. Мы будем знать, на что рассчитываем. Потому что пока обещания почти три года и оружие по чайной ложке… Это было очень утомительно. Когда у нас был запас людей (простите за такое сравнение), у нас не было оружия, а когда у нас мало людей – появилось оружие. То есть нас на короткой цепи держали и оружие плохо ехало к нам. Потому дайте решение.

Сегодня только на нас вся надежда. Польша, Румыния, Болгария понимают это. То есть те страны, которые будут под угрозой нашествия, если не удержится Украина. Потому в перспективе я вижу, что по Украине будет положительное решение. Я не вижу каких-либо негативных тенденций.

Московия под Китаем, а республиканцы – это антикитайцы, антикоммунисты. Потому и усиление московии это усиление Китая. Уменьшение мощи московии это уменьшение возможностей и влияния Китая на европейское направление. Украина сегодня реально стоит на защите Европы. И все это понимают. Кроме украинской армии, никто воевать в Европе не будет. Я себе даже не представляю натовских военных, которые могут днями, неделями, сидеть в окопах, в норах, не моясь… Представляете, сколько вложили денег в их обучение? Чтобы он [натовский солдат] там сидел как кто? Как мы! Нет. Этого не будет. Только мы можем так поступать. Нет у них такой мощи и такого количества людей против двухмиллионной армии московии.

"Слово "мир" нужно забыть

– Вместе с тем, в нашей конструкции видения победы как-то так исчезли границы 1991 года. По вашему мнению, это ошибка, исчезновение этой риторики или принятие строгой реальности?

– Мне легче в этом плане. Я могу опереться на своих предшественников, корни – ОУН-УПА. У меня есть все их материалы, их более чем десятилетняя война с москвией, которая не имела ни малейшей перспективы на победу. Не имея ни собственной страны, ни собственных средств, ни союзников. Они говорили в своих основополагающих документах о том, что Украина будет иметь угрозу всегда от московии, пока московия будет империей. Пока московия будет в своих границах, она посягает на Украину. И задача наша – максимально приложиться к тому, чтобы московии как единого государства не было. Чтобы на ее территории строились до 20 разных этнических государств. Вот это должно быть стремление!

Сегодняшний день – мы уже измучились, уже закончились, чувство усталости… Помните эти законопроекты о "а давайте служить три года и отпускать, потому что люди устали". А вот представьте себе ситуацию, что вы измучились любить маму, вы устали любить маму. Три года, а вы уже устали. Ваша земля и ваши люди в беде, а вы устали их освобождать. Моему младшему сыну 22 года. Он ушел со мной в первый день полномасштабного вторжения. Ему было едва 20 лет, еще студент. Мне 56-й год. Вы хотите, чтобы я сейчас ушел отдыхать, а мой сын воевал? Как я себя буду чувствовать? Я должен передать войну на следующие поколения?

У нас есть уникальное время сейчас. Уникальный шанс уничтожить эту империю. Наши предшественники, сражавшиеся в 1940-х годах прошлого века, не имели помощи. У нас есть помощь. Вот представим, что остановилась война. Вы считаете, что московиты не будут больше воевать? Будут! Ну, пусть они там немного позабирают, мы признавать не будем, но главное, что нет войны уже. Все! Мир. Но слово "мир" нужно забыть. Должно быть слово "победа".

Потому забрали риторику, не забрали риторику… Задача одна – уничтожение врага. Если мы его не уничтожаем, то он снова нападет на наших внуков, наших детей. У нас никогда не будет покоя. И ни одно НАТО нас не защитит. Потому надежда только на нас. Спокойно делаем свое, что мы можем, каждый на своем месте. Можешь воевать? Иди служи. Можешь печь хлеб? Пеки. Можешь на заводе делать дроны? Делай.

– Возможно, просто дело в том, что не все украинцы, к сожалению, националисты и, возможно, не для всех Украина мама? Откроют границы, будет перемирие и они с радостью поедут.

– Соглашаюсь с вами. Не все из них – националисты. И не для всех Украина мама. Но! Для всех Украина – отец. Patria (с латинского – Родина, – Ред. ) Они все патриоты. Потому что у них есть паспорт гражданина Украины. То есть они любят эту страну и государство. Если бы они не хотели, они давно уже уехали бы отсюда. Какие проблемы? Я не заставляю вас быть националистами. Любите людей, семью, землю, на которой вы живете. Будьте патриотами этой земли. Защищайте свою землю. Иначе сдай паспорт и уезжай отсюда. Но уже поздно, братец. Уже поздно. Надо было это делать раньше. Ибо в Конституции четко записаны твои обязанности. Если ты пользовался льготами этой земли, эта земля дала тебе хлеб, стол, крышу над головой… Все. Тогда твой единственный долг – защита. Поэтому здесь варианты любить или не любить не проходят. Здесь речь идет об обязанности.

"Думаю, выборы будут скоро"

– Раньше вы выражали сомнения в том, все ли возможное сделали власти, чтобы мотивировать людей защищать страну. По вашему мнению, что власть не сделала? Какие инструменты мотивации не дала людям?

– Я не беру идеологическое направление. Вот забираю его. Сознательно. Мы разные по идеологии с властью и я не хочу это сравнивать. Убежден, что неправильно сделано с точки зрения мотивации: нет общественной справедливости. Не наказаны люди, прежде всего публичные, известные, спокойно после полномасштабного вторжения, уехавшие за границу. Люди мужского пола, мобилизационного возраста. Там [за границей] они спокойно живут, и государство Украина ничего не делает, публично, показательно. Не отнимает гражданство, не отнимает собственность. Различные моменты можно делать. То есть нет справедливости, и в обществе возникает механизм, если ты "умный", то заплатил деньги и убежал. А если ты "глуп" и нет денег, то ты идешь воевать. Это ощущение в армии велико, и это ощущение усиливает враг. Он упрекает чувство несправедливости в обществе. И, к большому сожалению, современная власть не смогла сегодня показать справедливость. Помните выражение Черчилля? Если дети власти не воюют, тогда это не война, а бизнес.

На собственном опыте: приходишь [в армию], а тебе говорят: "Я тебя откуда-то знаю. Откуда я тебя знаю? Точно! Так ты был там [в Верховной Раде] и ты сейчас с нами ешь из одного котелка?"

Еще один пример – Василий Слипак. Оперный певец, мировой уровень! Человек все оставляет и идет воевать в 2015 году. И пока не будет ощущения справедливости в обществе, у нас будут проблемы с ушедшими в СЗЧ людьми.

– А кто же накажет тех, кто незаконно уехал? Прокуроры-"инвалиды"?

– Это задача власти: покажите справедливость. Никто из тех "инвалидов", я так понимаю, не наказан, не снят с должности. Но это нужно было сделать власти. Показать ощущение справедливости. У меня вопрос: Верховная Рада, которая, наверное, процентов на 90 не служила в армии, сможет пойти на такие вещи?

– В том-то и дело. Тогда выходит замкнутый круг…

– Почему замкнутый круг? Выборы будут рано или поздно. Думаю, что очень быстро. Думаю, что в этом году. Думаю, что даже будет изменено законодательство. Будет изменен барьер. С пяти процентов, наверное, до трех. Может, еще меньше. Никто не позволит (я имею в виду наших западных партнеров), чтобы так долго не было смены власти. Это, как правило, приводит к отрицательным последствиям. Они понимают, что это такое. Потому я думаю, что выборы будут.

Множественное гражданство

– И на этих выборах снова пролезут обломки ОПЗЖ или какие-то партии "за все хорошее против всего плохого", то есть пророссийского толка.

Но кроме того. ВО "Свобода" выступает категорически против множественного гражданства. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Но вместе с тем, мы имеем миллионы украинцев, которые сейчас за границей. И, как говорят сторонники этого закона, он как будто позволит нам не потерять миллионы этих граждан. Разве это плохо?

– Аргументация смешная. То есть наши граждане, уехавшие за границу, они уже получили другое гражданство? Нет. Гражданство какой страны они успели получить? Прошу назвать страну, пустившую по программе беженцев и предоставившую через два с половиной года двойное гражданство. Ни одна!

Во-вторых, если кто хочет дать двойное гражданство украинцам, которые есть диаспора, и которые граждане других стран, ну у меня тогда большой вопрос: что это дает для победы? Покажите мне. Объясните. Вернутся ли больше людей, чтобы воевать? Нет. Больше ли денег будут присылать? Нет. Что изменится? Вы, представители Верховной Рады, тратите свое драгоценное время для того, чтобы "что"? Вы сегодня не можете разобраться со своим законодательством о гражданстве. Я напомню, что двойное гражданство запрещено, а тройное? Как говорил один знакомый всем [человек] (речь идет об Игоре Коломойском — Ред.).

Ни предыдущая, ни эта власть не внесли изменения в Конституцию, не привели наше законодательство в норму о правомерном лишении гражданства. Вы даете [гражданство] диаспоре? Объясните мне, зачем это диаспоре? А я могу больше вам сказать, зная особенности диаспоры США, Канады, где количество сосланной московской агентуры огромно. И они это сами знают. Вы никогда не сможете проверить.

Следующий вопрос – налогообложение. Как будете облагать налогом? Право собственности на землю и имущество. У нас можно такое делать? По каким законам он будет продавать землю? Украинскими? А он – гражданин другой страны. Как? Допуск к государственной тайне. По какому принципу будете давать? Огромное количество вопросов, которые сегодня не нужны.

Есть хороший инструмент, который называется карточка зарубежного украинца, удостоверение зарубежного украинца. Пример – карта поляка. Они предоставляют льготы, кредиты, возможность учиться вашим детям, работу. То есть, ты почти поляк, только не идешь на выборы. Они не дают тебе паспорт, они дают тебе карту поляка. Есть карточка украинца за границей. Наполните это. Дайте возможность этническим украинским чувствовать свою причастность к Украине и не брать себе двойного гражданства. Не во всех странах разрешено двойное гражданство, но оставьте украинца у себя, притягивайте его. Вот это нужно было делать, а не играть в двойное-тройное. Это так же, как с изменением зеленого цвета светофора. Очень схожий законопроект.

– В таком случае стоит ли силой возвращать украинцев, выехавших из страны. Ну ведь были подобные инициативы власти, когда, например, ограничивали предоставление консульских услуг для военнообязанных мужчин.

– Мы говорим о наказаниях людей, нарушивших закон. То есть незаконным способом выехали из страны во время военного положения. Если человек законным способом уехал за границу до начала полномасштабной войны и не вернулся, это морально-нравственная часть. Мы законно можем его потом не допустить к управлению страной. Он не был, не служил, извини, казаче, иди дальше себе в миры. Но управлять страной ты не имеешь права. А если ты нарушил закон, за это нужно наказывать.

Когда общество не видит наказания за нарушение закона, тогда нет справедливости. Мы об этом говорим, а не о том, что человек уехал. У него трое детей. Закон разрешает ему? Позволяет. Он уехал? Уехал. Все. У нас нет претензий к нему. Но если ты сказал, что я волонтер и я уезжаю, или я журналист… А Влад Яма? Как он уехал? Почему он уехал? Что вы сделали публично. Публичный человек сидел на всех телеканалах. И таких примеров огромное количество. Вот сделайте такие шаги. Сделайте справедливость обществу. Если ты не с нами, не защищаешь нашу семью, ты не в нашей семье. Прочь из нашей семьи. Ибо убивают детей, а ты сидишь там, хотя мог их защитить.

– Когда я готовился к этому интервью, то видел видео, где вы высказывали мнение, что уклонистов нужно лишать гражданских прав. Я открыл комментарии почитать, что там пишут люди, и там был такой комментарий: "Да заберите у меня то гражданство и отстаньте уже от меня". Как вы могли бы ответить таким комментаторам?

– Нет проблемы: исполни свой долг и иди с Богом. А до этого ты пользовался благами этой страны? Иди, отвоюй, закончится война, положи паспорт и уходи отсюда. Без проблем. Я напомню, что эта книжечка (паспорт, — Ред. ) означает, что ты подписал общественное соглашение, что я обязуюсь. Я получаю блага, и я обязуюсь. Подписался? Подписался! Выполни контракт, сделку, пожалуйста, удачи в этой жизни.

Уклонист — человек, нарушивший закон, сбежавший из страны. Конечно, нужно лишать [гражданских прав]. Не давайте ему право голосовать. Он потом вернется или будет за границей, придет на участок, у него паспорт гражданина Украины, и он будет выбирать власть. Вот как!? А какое законодательство сейчас может отнять у него это право? Он будет формировать для меня власть, которая будет писать мне законы, чтобы я их выполнял. Этот сбежавший уклонист. Это правильно? Нет. Поэтому, конечно, лишать гражданских прав таких людей, нарушивших закон. Прежде всего, закон по долгу защиты своей страны.

Цель — Москва

– Как считаете, существует ли такая цифра погибших московитов, чтобы они хотя бы начали задумываться, что эта война им в ущерб?

– Не существует такой цифры. Нет количества денег и экономических санкций. Они хоть черный хлеб будут жрать, но они будут воевать. И они есть то же воплощение их руководителя. Один в один. То есть они такие же. Единственное, что может что-то задеть, это когда гахнет по Москве. Вот если Москва… В любом другом месте – не интересно. Даже не слышно. Хабаровск, Красноярск, Петербург… Ну "такое"… Но если по Москве, если Москва не сможет себя защитить, ну тогда это уже страшно. Это значит их царь что-то не так делает, и он слаб, что не смог защитить себя и, прежде всего, Москву. А если он себя даже защитить не может, значит, он и нас не сможет защитить, значит надо его забирать. Вот единственная мотивация, когда они испытают страх за Москву.

Яркий пример, когда наши сейчас на исторических землях Курщины. Казалось бы, для них это должно быть просто конец света, когда немецкие Леопарды на их земле после Второй мировой. Нет. Всем безразлично. В целом у них нет общности, единства территорий, этносов. Это совершенно разные люди с разным видением. У них есть единственный центр – Москва. Центр, который должен решить все. А если центр не может себя защитить, значит это проблема.

Заметьте, диссидентское или протестное движение, выехали за границу, или по тюрьмам. Всех зеков отправили на войну, мы их немного нейтрализовали. Остальным раздали немного денег, все довольны, все счастливы. Уехал мужчина, погиб, за него получили машину – все счастливы. Поэтому нужно работать с точки зрения этнических территорий, которые понимают, что слабая москвия – это их самостоятельная страна.