Круг замкнулся: как реагируют на "бусификацию" суды и почему ТЦК стали зоной, свободной от законов

Если "бусифицированный" обращается в суд, то у него есть два варианта

Принудительная мобилизация в Украине приобрела настолько заметные масштабы, что в народе даже появился специальный термин для этого явления — "бусификация". В соцсетях распространяются сотни типичных историй и видео, где люди в военной форме на улицах городов задерживают прохожих и сразу доставляют в ТЦК. Юристы утверждают, что такие задержания в большинстве своем незаконны, впрочем, мобилизационные скандалы не прекращаются, как и споры между адвокатами и военкомами.

Военные справедливо апеллируют, что нередко военнообязанные нарушают закон, а недостаточные темпы мобилизации ставят под угрозу фактическое существование государства. А как смотрят на "бусификацию" суды? Признает ли Фемида, что принудительная мобилизация, ограничение свободы в ТЦК – это превышение служебных полномочий сотрудниками ТЦК? Или все происходит в рамках закона? Ответ на этот вопрос "Телеграф" искал в реестрах судебных решений .

"Бусификация" — ТЦК — мобилизация

Истории "бусифицированных", которые доходят до рассмотрения в судах, очень схожи между собой: шел по улице (ехал на авто) – встретил ТЦК – забрали телефон – насильно удерживают в военкомате.

Вот к примеру дело, которое рассматривал Красногвардейский районный суд Днепропетровска.

"3 октября 2024 года лицо было остановлено представителем [ТЦК] на улице и доставлено в административное здание ТЦК, где его незаконно удерживают. Его принудительно привели для прохождения ВЛК, согласия на что он не предоставлял, повестку о чем ему также не вручали, при этом несмотря на его сообщение о проблемах со здоровьем, он был признан годным к военной службе", — значится в материалах дела.

Или другое дело в этом же суде.

"2 октября 2024 лицо было незаконно задержано работниками [ТЦК] и он был принудительно доставлен на территорию [ТЦК]. Сестра вместе с дочерью прибыли в ТЦК, где на проходной работник сообщил, что действительно лицо находится в ТЦК и СП и останется там на ночь "потому что плохо себя ведет" и увидеться с ним не дадут", — объясняется в материалах дела.

Или уголовное производство, которое оказалось на рассмотрении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

"17 сентября 2024 года лицо утром уехало на работу на электричке, однако в 8:27 при пересадке в г. Ужгород был неправомерно задержан без объяснений работниками [ТЦК]. Несмотря на наличие при нем всех необходимых документов (военно-учетного документа, паспорта, заключения ВЛК, повестки в ТЦК на 05.12.2024 для уточнения данных, справок, заявлений и объяснений), лицо насильно вытащили из поезда, принудительно погрузили в машину ТЦК и отвезли в помещение ТЦК. Несколько суток незаконно и без связи удерживали. Насколько известно жене, лицо принудительно заставили незаконно повторно пройти ВЛК, после чего возят в различные воинские части, где лицо не принимают из-за его твердого отказа на основании религиозных убеждений принять военную присягу", — отмечается в материалах данного дела.

И подобных дел в реестре судебных решений сотни по всей стране. Хорошо…

А что решают суды?

Как реагируют на такие задержания и лишения свободы в стенах ТЦК?

Мы проанализировали около полусотни подобных дел, и выделили два основных сценария реакции Фемиды на "бусификацию".

Сценарий первый – если мобилизовали, то уже военный, потому никакого "незаконного удержания" быть не может. О чем идет речь?

Например, согласно фабуле уголовного дела, которое рассматривал Костопольский районный суд Ровенской области в конце сентября в Ивано-Франковской области, гражданина на блокпосту вытащили из автобуса работники ТЦК и без каких-либо протоколов доставили в помещение ТЦК, где и содержали. Когда жалоба дошла до суда, Фемида установила, что задержанный уже был зачислен на должность курсанта и получил воинское звание "солдат".

"Для лица началась военная служба, а потому [он] не испытал вмешательства в права и основополагающие свободы, гарантированные ст.5 Конвенции о защите прав и основополагающих свобод. Лицо не является задержанным лицом в понимании уголовно-процессуального законодательства. Имеет место несогласие лица с действиями уполномоченных органов, связанными с мобилизацией. Суд констатирует, что призыв гражданина на военную службу во время мобилизации в особый период не является лишением права на свободу, а является обязанностью гражданина Украины, которая предусмотрена ст.65 Конституции Украины, а следовательно, не является незаконным содержанием лица", — объясняется в определении суда.

С соответствующими формулировками подобные решения принимаются и другими судами. А что, так можно было? Объясняет юрист Александр Золотухин.

– Если человека задерживают и держат в ТЦК, адвокат имеет право обратиться в суд с представлением о том, что человек незаконно задержан и содержится в каком-то помещении. Тогда суд должен вынести определение об освобождении лица. Но на практике это не работает. К примеру, дежурные следственные судьи не всегда есть на месте, а если такие представления и появляются, то может прийти ответ, что мы никого не удерживаем, а указанное лицо уже призвано и на полигоне. Поэтому сама "бусификация" может быть и незаконной, но мобилизация, как ее следствие — законная ", — объясняет "Телеграфу" Золотухин.

Второй сценарий реакции судов – обращайтесь в ДБР.

Здесь вот о чем: по факту суды в текстах постановлений признают, что "бусификация" это за пределами правового поля, а работники ТЦК не имеют никакого права лишать человека свободы. Но!

Во-первых, лишение свободы, принудительная ВЛК, изъятие телефона, все это нужно еще доказать. А как это сделать, когда к задержанному никого не допускают? Потому такие иски в судах рассыпаются.

Во-вторых, "Возможно несоблюдение представителями [ТЦК] административной процедуры привлечения военнообязанных к военному учету и его прохождение или возможное превышение ими своих полномочий во время их осуществления, является основанием обращения в соответствующие правоохранительные органы и их реагирование в пределах предоставленных им полномочий", — отмечается в тексте определения Красногвардейского районного суда Днепропетровска.

"Соответствующие правоохранительные органы" в случае с привлечением к ответственности работников ТЦК это ГБР.

А что делает ГБР?

По последним актуальным данным этого правоохранительного органа, с 24 февраля 2022 по 22 августа 2024 работники ГБР расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой ТЦК. И только 10 работников ТЦК по результатам этих производств получили обвинительный приговор. Не так уж много, особенно учитывая то обстоятельство, что ДБР чаще отчитывается о задержании взяточников в ТЦК. А вот, например, в громком деле об избиении мужчины работниками Самборского ТЦК, о приговоре подозреваемым ничего не известно.

Что же делать? Суды отправляют в ГБР, а ГБР на подобные случаи активно не реагируют. Существуют ли в таком случае юридические механизмы для защиты прав граждан, незаконно задержанных? Заметим, что речь идет исключительно о незаконном задержании – "бусификации".

– Ведь личность может находиться в розыске, игнорировать повестки, нарушать правила военного учета. В таком случае полиция имеет право производить административное задержание, если на этого человека есть представление, — подчеркивает Золотухин.

По словам экспертов, в случае незаконного задержания круг замыкается, и влияния на ситуацию, к сожалению, нет.

– Реагирование может происходить исключительно по результатам. Например, произошел акт, граничащий с уголовным правонарушением, дело передается в ГБР, они начинают расследование, но это и есть реагирование по результатам. В момент совершения правонарушения его профилактики что-то реально сделать нельзя.

ТЦК себе присвоили функции правоохранительного органа. Они осуществляют задержание, якобы, что этот объект (здание ТЦК, — Ред. ) как бы режимный, отказывают в пользовании мобильными телефонами, доступе адвокатов, по мотивам, что это продиктовано вопросами безопасности. Фактически создана зона вне правового контроля и в этом есть проблема, — комментирует ситуацию "Телеграфу" исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Повлиять на ситуацию не удалось даже омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Офис уполномоченного пошел на конфронтацию с Волынским областным ТЦК после того, как там заявили, что адвокатам нечего делать в здании ТЦК.

"Адвокатов допускают даже в места лишения свободы, а в Волынский ТЦК — нет!" — возмущались в офисе омбудсмена.

Впрочем, логика сотрудников ТЦК ясна.

"Один высокопоставленный чиновник из этой системы сказал: "Я стою перед дилеммой: я получу по голове, если буду нарушать права граждан, и я получаю по голове, если я не выполню план. Пусть лучше меня бьют по голове за то, что я нарушаю права, чем я завалю план", — отмечал нардеп, член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин в интервью УП.

А за срывы мобилизационных планов на военных сильно давят ГБР. Например, в Печерском суде Киева появилось дело по обвинению начальника Управления персонала штаба оперативного командования Сухопутных войск ВСУ и его подчиненных, включая сотрудников ТЦК.

"В соответствии с актами по поставке человеческих мобилизационных ресурсов территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области за август, октябрь, ноябрь, декабрь 2023 года и январь 2024 года, имеют место ежемесячные срывы мобилизационных распоряжений, объем выполнения которых, в лучшем случае, колебался от 40-50 процентов", — говорится в материалах дела.

За такие проступки ГБР просит наказать военных в рамках статьи 425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе", а в условиях военного положения это до восьми лет лишения свободы.

"Дорога" с двусторонним движением

Тем не менее, существование в стране "зон вне правового контроля" должно было бы напрячь законодателей и побуждать к законодательному урегулированию ситуации.

– Законодательное изменение одно – спасти страну, – парирует в комментарии "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Здебский. – Надо поставить в строй и научить столько людей, чтобы победить врага. Вы думаете, что у нас принудительная мобилизация? У нас в стране война. Обязанность каждого мужчины – защищать свою страну. Не просто так хватают [мужчин]. Они должны встать на учет, пройти ВЛК, а у нас они почему-то не хотят этого делать. Важно обращать внимание, кого задерживают и удерживают. Если человек имеет звание офицера, окончил военную кафедру и он прячется, то конечно его будут держать. А если человек военнообязан? Военнослужащий практически. Прошел срочную службу, умеет воевать, стрелять и тоже прячется, так здесь у меня вопрос. Да, есть перегибы, хватают… Но мы этот вопрос поднимаем постоянно.

С одной стороны, действительно, в период активных военных действий уже не до сантиментов, тем более что в период военного положения конституционные права граждан могут ограничиваться. Но! Взращивая существование зон без правового контроля (даже ради справедливой цели), государство получает системную проблему в виде военкомов-коррупционеров. Ведь если можно мобилизовать с нарушениями, то почему нельзя наоборот: освобождать от мобилизации с нарушениями? Это же дорога с двусторонним движением. И здесь уже нет ничего общего с национальной безопасностью.

– Я не знаю ни одного работника ТЦК, которого наказали за незаконное задержание или избиение личности. Фактически никто ни за что не несет ответственности. И это, наверное, самая большая проблема. Когда люди чувствуют безнаказанность при нарушении правил, они еще больше начинают их нарушать, понимая, что им ничего за это не будет. Это страшно, потому что ощущение безнаказанности провоцирует коррупцию, что мы и видим на примере задержанных работников ТЦК. Люди же чувствовали, что им ничего не будет, – резюмировал Александр Золотухин.