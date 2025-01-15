Штрафы до 60 тысяч. Как наказывают нарушителей воинского учета

Такие санкции предусмотрены не для всех

В Украине во время военного положения значительно усилили ответственность за нарушение правил воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации. Все граждане, состоящие на учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), обязаны соблюдать установленные правила.

За их нарушение предусмотрена административная ответственность. Об этом пишет KadrEx.

Самые высокие штрафы предусмотрены для должностных лиц, которые несут ответственность за выполнение требований по мобилизационной подготовке. В особый период штрафы для этой категории могут составлять от 34 до 59,5 тысячи гривен.

Такие штрафы применяются к руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые не выполняют требований по воинскому учету сотрудников или не обеспечивают своевременную подачу информации в ТЦК.

Для обычных граждан штрафы за нарушение воинского учета менее значительны. Украинцам, которые уклоняются от учета или нарушают его правила, придется заплатить от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напомним, что работники ТЦК и СП имеют право налагать штрафы на нарушителей воинского учета. Если не уплатить штраф в срок, можно нарваться на арест средств на банковских счетах, их принудительное списание, а также арест имущества с возможностью его последующей продажи.

Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении. Если постановление обжаловано, то этот срок начинается после того, как жалоба будет отклонена.

Исполнительная служба в первую очередь блокирует финансовые ресурсы должника: как в национальной, так и в иностранной валютах. Если у человека нет средств, под арест могут попасть недвижимость или даже бытовые вещи. Однако законодательство предусматривает, что у должника не могут забрать все его имущество — некоторые вещи остаются за пределами взыскания.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин должен быть готов к мобилизации в 2025 году. Граждане, не имеющие отсрочки от мобилизации, рано или поздно будут призваны.