Нет никакого запрета на выезд мужчин за границу, — адвокат Ростислав Кравец, ч. II

Никто не знает, откуда появляется розыск ТЦК

Дела у уклонистов становятся все хуже. В начале года парламент принял законопроект, которым вводится практика заочных штрафов для нарушителей правил военного учета. Впрочем, по мнению адвоката Ростислава Кравца, даже "старые" штрафы ТЦК находятся вне правового поля.

Что означает розыск ТЦК, отменяют ли суды штрафы за нарушение правил военного учета и почему выезд мужчин за границу во время войны не урегулирован законом? Об этом читайте во второй части интервью с юристом.

Законно ли снимать на видео работников ТЦК Почему Кравца называют "адвокатом дьявола" и обращаются ли к нему с просьбами помочь "откосить"? Об этом читайте в первой части интервью.

"Черная дыра" законодательства

– В мае обновилось законодательство о мобилизации. По вашему мнению, что все же не так с новым законом?

– Любые изменения и любые реформы у нас проводятся с единственной целью: чтобы не отвечать за то, что не делается. Того законодательства, которое существовало и до этого закона, и на сегодняшний день, его достаточно, но продолжают реформировать и реформировать. За три года войны не было ни разу, чтобы отсрочка от мобилизации или бронирование были по правилам, существовавшим три месяца назад. Каждый раз что-нибудь новое. Зачем? Чтобы никто не отвечал.

Я считаю, что те изменения, которые были внесены, еще больше навредили государству, доверию общества к государству. Лишили лиц возможности увольнения с военной службы. К примеру, были внесены изменения, как я говорю, Марьяной Б. и Федором В. (которые на этом настаивали), что если ребенок инвалид, то лицо имеет право на отсрочку, но не может уволиться, если есть другие лица, которые могут ухаживать за ребенком. Для чего это было делать? Чтобы вас возненавидели все? То же касается, если есть близкие инвалиды.

То же с ликвидацией МСЭК. Зачем? Что будет другое? Все считают, что люди получали незаконную инвалидность. Да привлеките к ответственности! Почему вы не привлекаете к ответственности? Нет! Мы уничтожим все базы, чтобы никто не отвечал. С теми же прокурорами. Когда произошел этот скандал, я сразу сказал, что подождите их всех осуждать, потому что когда проверят, то окажется, что они реально инвалиды. Оказалось (Офис Генпрокурора в ответ на запрос Центра противодействия коррупции не смог подтвердить факт неправомерного получения инвалидностей ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры, — Ред. ) Кто извинился перед прокурорами? Доказали, что они незаконно получили инвалидность? Нет. Если они получили незаконно, пожалуйста, привлеките к ответственности, взымите средства, которые они получали. Нет. Давайте ликвидируем МСЭК и те же люди будут оценивать потерю функциональности.

– Еще из того, что беспокоит людей, это розыск по линии ТЦК. Когда такое говорит полиция, то возникает очень много споров: должны ли задерживать за это или нет, потому что это административное правонарушение.

– Это "черная дыра". На сегодняшний день никто вам ясно не может сказать, откуда там появляется розыск. Человек едет, его останавливают, говорят: "Вы в розыске". Он обновляет "Резерв+" и видит, что он не в розыске. Подождите, сейчас будет. И через 2-3 часа появляется в "Резерв+" надпись в розыске. Кто туда внес? Кто это исследовал?

Ну ладно. Представим, что все правильно внесли, человек куда-то там не явился и ТЦК направил в розыск (кстати, об этой базе розыска законодательство так и не приняли). Что такое розыск? Розыск лица, совершившего административное правонарушение. По закону полиция должна этого человека задержать и доставить в ТЦК. Если лицо самостоятельно не хочет туда идти, полиция должна составить протокол об админзадержании, вызвать безвозмездную правовую помощь (если человек нуждается в правовой помощи) и тогда доставить в ТЦК, здесь внимание (!), для составления протокола о нарушении правил военного учета. Однако здесь есть проблема. В соответствии с Кодексом Украины об админправонарушениях (это статьи 210 и 210 с отметкой "1") эти штрафы не применяются в случае, если владелец Единого государственного реестра военнообязанных имеет доступ к другим государственным реестрам. Точка.

Единственное, за что можно человека сейчас оштрафовать, это потеря военно-учетного документа.

У нас предлагают новые законы о "заочном штрафовании" (соответствующий законопроект №12093 был принят в первом чтении, — Ред. ). Такое впечатление, что люди находятся в параллельной реальности. Вы же сами приняли этот закон в мае и увеличили штрафы с 850 гривен до 17 тысяч. При этом в начале именно Минобороны говорило, что оснований для применения штрафов нет, потому что они имеют доступ к реестрам. То есть, доступ к реестрам у них есть, штрафы они применять не могут, но Верховная Рада вносит изменения, чтобы штрафы применяли. Это какой-нибудь сюр?

– Но потом в судах не всегда эти штрафы отменяют.

– У нас 99% отмен. Один штраф мы недавно проиграли, (первый, который мы проиграли), но я думаю, что там личность судьи имела значение. Я не знаю, как можно не отменить штраф, если закон так прописан.

"Запрета выезжать за границу нет"

– Давайте коснемся темы, о которой вы часто говорите, это запрет выезда для мужчин за границу. Вроде бы запрета нет. Смотрите статья 33 Конституции: "Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом".

– Это важно. "Устанавливаются законом". Покажите мне хоть один закон, запрещающий выезд за границу. Ни одного нет. Есть закон о пересечении гражданами границы Украины. Там есть статья 6, в которой есть случаи запрещения выезда за границу. Нет никакого случая, связанного с введением военного положения. Нет ни одного случая, запрещающего мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет уезжать.

– Но ведь есть закон "О правовом режиме военного положения"…

– И что там?

– Восьмая статья. Военное командование вместе с военными администрациями может "устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан".

– И где это установлено?

– Ну как где? Есть же постановление Кабмина .

– А вы там можете найти слово "запрещено". Найдите слово "запрещено" в постановлении. Не найдете. Написано "разрешено" (в указанном постановлении Кабмина представлен перечень категорий лиц, имеющих право пересекать границу во время действия военного положения, — Ред. ) Мы же демократическая страна. В демократической стране разрешено все, что не запрещено. Если мы тоталитарная страна, то действительно запрещено все, что не позволено. Есть решения на этот счет и Конституционного суда, и международных судов. Где запрет выезда за границу? Нет. Никто не устанавливал.

Мы сейчас ждем решения Европейского суда по правам человека, где двоим студентам запретили уехать за границу. Где-то в марте должны уже получить заключение.

– Когда будет получен этот вывод, на что он повлияет?

– Ни на что. Полное игнорирование прав человека и законов.

– А в идеале как должно было бы быть?

– Ну вот смотрите, что пишут при отказе выезда за границу? "Не предоставлены все документы". Точка. Какие "все"? Верховный суд наконец-то разродился [решением], что нужно четко указывать, какие именно документы не предоставлены. Чего не хватает? Какие документы не таким образом оформлены?

Есть некоторые случаи, когда у вас забирают загранпаспорт, куда-то уходят, вырывают страницу из него, а потом говорят, что у вас поддельный паспорт, здесь вырвана страница, поэтому мы не можем вас пропустить.

– Ладно, если все решается законом, почему нет этого закона? По вашему мнению?

– Четыре законопроекта за это время были. Даже в том законе (о военном учете, вступившем в действие в мае 2024 года, — Ред. ) был целый раздел "Выезд за границу". Его убирали. Чтобы в ручном режиме на этом зарабатывать деньги и решать в ручном режиме. Чтобы все было четко и прозрачно, не выгодно никому. К сожалению.

Я тоже призываю – примите закон наконец! Но закона нет, и это выгодно всем.

– Но что-то я не очень понимаю как Федору В. или Марьяне Б. это может быть выгодно?

– Ну почему же. К примеру, есть какая-то оппозиция. Петр Алексеевич Порошенко у нас уезжает за границу? Его же не выпустили. Человек хочет уехать где-то агитировать за себя, получить поддержку. Сиди. Что же не выгодно?

– Да он уже и не военнообязан…

– При чем здесь военнообязан?.. Там же другая ситуация, запретившая народным депутатам, без разрешения отдельного выезд, даже если больше 60 лет. Держать их детей в заложниках, близких. Почему нет?

– Если человека не выпустили за границу, он обращается в суд, получает положительное решение, это потом гарантия, что он уедет?

– Летом прошлого года у нас по решению суда несколько человек уехали. Но это наша практика. Я не знаю, как там с другими.

Может случиться такая ситуация, что человек приедет [на границу], ему скажут, что ты отказ обжаловал, на тебе новый и снова обжалуй. Судом будет установлено превышение власти, служебных полномочий представителями пограничной службы. И можно этого пограничника, незаконно запретившего уехать за границу, привлечь к ответственности и даже взыскать ущерб. Захочет ли повторить это новый представитель пограничной службы? Вопрос.

– Так может случаться снова по кругу?

– Может. До бесконечности. Доказывая, что отсутствует правовое государство, отсутствует верховенство права, уважение Конституции, прав человека.

– Но ведь мы сейчас на войне! Мы говорим о правах человека и, конечно, в демократическом государстве их должны соблюдать…

– Это основа. Когда люди видят, что государство их защищает, соблюдает их права, они защищают государство. Я понимаю, к чему вы ведете… Но примите закон, чтобы это было законно. Люди это воспримут. Чтобы все было прозрачно и понятно. Почему одних выпускают, других не выпускают? Почему кому-то можно, а другим нельзя? Не регулируйте это вручную. Конечно, мы можем находить оправдание любому нарушению. Но это неправильно.

После Второй мировой войны в Нюрнберге на процессе были приняты нюрнбергские принципы (правовые принципы, характеризующие деяния, согласно международному праву, являющиеся преступлениями против мира и безопасности, — Ред. ). За что судили, например, судей Рейха? Они принимали по закону решения. Отправляли евреев насмерть. По закону. Просто закон таков был. Но они за это несут ответственность. За то, что они нарушали права человека. Говорят, ну, у нас война, так мы можем нарушать. У нас война, мы можем человека схватить на улице, побить ногами, отправить в воинскую часть. У нас война, мы можем не считаться с документами, игнорировать права человека. Нет, не можем. Потому что мы правовое и демократическое государство.

Поэтому я советую всем перед тем, как оправдать нарушение закона, почитать Нюрнбергские принципы.

– Но мы же себя защищаем. Когда вы приводите пример Третьего Рейха, там другая ситуация.

– Здесь вопрос не о Третьем Рейхе. Нюрнбергские принципы применяются и сейчас к другим странам. Где происходит геноцид других народов, нарушение прав человека других народов. Они ведь не для фашистов были разработаны. Они были разработаны для всего человечества. Для того чтобы люди понимали, что нарушать права нельзя.