На своей волне. Коммунальщики в Черновцах стали героями юмористического видео

Видео облетело соцсети и обратило внимание пользователей интернета

В Черновцах местные работники коммунальных служб стали героями очередного интернет-мема. В сети появилось видео, как коммунальщики везут в мусорном баке мужчину средних лет.

Кадры появились в Telegram-каналах. Отмечается, что мужчина в мусорном баке мог быть начальником одной из местных управляющих компаний:

ранее они назывались жилищно — эксплуатационными конторами (ЖЭК).

Пользователи интернета моментально отреагировали на данное видео.

"Утрамбовывает мусор", "Просто вспомнил детство", "Это он прессует листья", "Это люстрация, вы не поняли", "Креативно, на собственном примере", "Андриано Челентано — "Танец на винограде" ", "Директор в кабинете, все фиксирует", "По этой традиции "провожают на пенсию" дворников. Как пожарников поливают водой, так тут дворника катают в мусорном баке", — пишут комментаторы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" решило приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. На третий год полномасштабной войны КП объявило тендер на закупку четырех телефонов.