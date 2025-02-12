Оказался за решеткой из-за книг: суд наказал мужчину в Ровенской области

Мужчина изготовил 50 экземпляров книги

Сарненский районный суд Ровенской области рассмотрел дело по обвинению в оправдании российской агрессии. На скамье подсудимых оказался гражданин Украины, инвалид II-й группы, ранее не судимый, образование — среднее специальное.

Приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений. По данным материалов дела, летом 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины, мужчина, находясь по месту своего проживания и используя собственный ноутбук марки "DELL", изготовил электронный вариант книги под названием "Бутейки или Быть ​​селу!".

В этой книге он оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины, начиная еще с 2014 года, включая оккупацию и аннексию Крыма.

Затем фигурант обратился в типографию для того, чтобы напечатать 50 экземпляров данной книги на 280 страницах. Эта книга распространялась в магазинах и библиотеках Сарненского района, а также в учебных заведениях, включая лицеи и гимназии.

На суде мужчина признал себя виновным. Также он предъявил документы, подтверждающие у него наличие инвалидности из-за болезни сердечной системы. Суд назначил ему наказание по ч.2 ст.436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества.

В то же время, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, мужчину освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок на один год. От судебного сбора в 14 338 гривен мужчину освободили, а ноутбук и печатные материалы — конфисковали.

Ранее "Телеграф" писал о решении суда в Житомирской области, где признали виновным местного жителя по делу об уклонении от мобилизации. Мужчина прошел медкомиссию, а затем отказался от "боевой" повестки.