Люди с этими фамилиями любили и не стеснялись своей интимной жизни: проверьте свою
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Анатомия тел мужчины и женщины тоже отразилась в фамилиях людей
Наши фамилии — это не просто набор букв, а история предков, которая может рассказать об их внешности, особенностях характера, или даже любимом деле жизни. Каждое несет в себе глубокую информацию о роде, как собственный генетический код, хранящий память о том, чем жили, как выглядели и что умели делать наши предки.
На странице в Facebook "Украинская фамилия" рассказали, что наши предки иногда носили стыдливые фамилии, связанные с половыми органами или физиологическими потребностями. В современном мире часть этих фамилий уже никто не носит, но в давние времена они пользовались большой популярностью.
Согласно обычаям и морали древних времен, людям сначала давали прозвища, а затем прозвища закреплялись в родовых фамилиях.
Из-за того, что внебрачные отношения в древности были не редкость, образовались такие фамилии:
- Блуд и производные от нее: Блуденко, Блудов (разврат);
- Хоть (безудержное сексуальное влечение);
- Лярва (развратница) — в Украине на сегодня зафиксирована только одна такая фамилия. Ее носитель проживает в Тернопольской области;
- Борух или Джигун (развратник).
Анатомия тел мужчины и женщины тоже отразилась в фамилиях украинцев:
- Гила или Гиленко (мужской половой орган, упор на последнем слоге);
- Гилун или Гилунов (мужчина или самец с одним яйцом);
- Кочан, Качан или Качанов – (мужской половой орган, слово известно еще с княжеских времен);
- Линдык (клитор).
Ранее "Телеграф" писал, какие женские фамилии в украинском языке никогда не склоняются.