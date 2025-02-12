Люди с этими фамилиями любили и не стеснялись своей интимной жизни: проверьте свою

Анатомия тел мужчины и женщины тоже отразилась в фамилиях людей

Наши фамилии — это не просто набор букв, а история предков, которая может рассказать об их внешности, особенностях характера, или даже любимом деле жизни. Каждое несет в себе глубокую информацию о роде, как собственный генетический код, хранящий память о том, чем жили, как выглядели и что умели делать наши предки.

На странице в Facebook "Украинская фамилия" рассказали, что наши предки иногда носили стыдливые фамилии, связанные с половыми органами или физиологическими потребностями. В современном мире часть этих фамилий уже никто не носит, но в давние времена они пользовались большой популярностью.

Согласно обычаям и морали древних времен, людям сначала давали прозвища, а затем прозвища закреплялись в родовых фамилиях.

Из-за того, что внебрачные отношения в древности были не редкость, образовались такие фамилии:

Блуд и производные от нее: Блуденко, Блудов (разврат);

Хоть (безудержное сексуальное влечение);

(безудержное сексуальное влечение); Лярва (развратница) — в Украине на сегодня зафиксирована только одна такая фамилия. Ее носитель проживает в Тернопольской области;

(развратница) — в Украине на сегодня зафиксирована только одна такая фамилия. Ее носитель проживает в Тернопольской области; Борух или Джигун (развратник).

Анатомия тел мужчины и женщины тоже отразилась в фамилиях украинцев:

Гила или Гиленко (мужской половой орган, упор на последнем слоге);

Гилун или Гилунов (мужчина или самец с одним яйцом);

Кочан, Качан или Качанов – (мужской половой орган, слово известно еще с княжеских времен);

Линдык (клитор).

Ранее "Телеграф" писал, какие женские фамилии в украинском языке никогда не склоняются.