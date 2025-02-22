"Аналоговнєт", "затридні" и не только. Шесть самых интересных слов, возникших в Украине во время войны

Язык отражает нашу реальность

Украинский язык имеет множество интересных и колоритных слов. Однако война, которую уже почти три года ведет против нас Россия, породила новые, а некоторые приобрели другие значения.

"Телеграф" рассказывает, какие слова вошли в обиход украинцев во время войны. Как отметили в Институте языкознания имени O.O. Потебни НАН Украины, актуализировалась специальная военная лексика (балаклава, бронежилет, тепловизор, турникет), распространились названия современных видов вооружения (байрактар, беспилотник, джавелин, дрон, коптер, квадрокоптер, хаймарс, шахед). В общеязыковом употреблении появилось немало новых единиц (терроборона, азовцы, двухсотый, задвухсотить, затрофеить).

Из этих неологизмов украинского языка выделяются особо колоритные слова, появившиеся во время войны. Теперь они знакомы и понятны каждому украинцу.

рашизм — государственная идеология РФ, лежащая в основе войны

літакопад — сбивание российских самолетов

аналоговнєт — нечто, придуманное в РФ

наволонтерити — достать что-то, нужное фронту

передок — первая линия обороны

затридні — нереалистичные планы

Другие же слова, в результате войны изменили свое значение. Каждому украинцу ясно, что когда в России произошла "бавовна" речь идет не о ткани или растении, а о взрыве. Слово "мопед" сейчас означает, прежде всего, не двухколесный транспорт, а российские беспилотники, которыми россияне бьют по Украине. Услышав "на нуле", мы сразу понимаем, что речь идет о передовой, а не о цифре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда пошло слово "паляница". В начале войны оно стало настоящим паролем украинцев, так как россияне неспособны произнести его правильно.