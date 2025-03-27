Конец марта погодой не порадует. Когда и где ждать дождей (карта)

Температура воздуха в большинстве регионов будет достаточно высокой

Дожди пришли в Украину и будут держаться несколько дней с небольшими перерывами. В воскресенье, 30 марта, ожидаются обильные осадки.

Об этом свидетельствует прогноз сайта ventusky. По его данным, дождь пройдет в большей части страны, особенно сильные осадки прогнозируются в восточной части Украины.

Дожди 30 марта прогнозируют также в Украинском гидрометцентре. Осадки разной силы ожидаются по всей стране. В то же время будет проглядывать солнце — будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров покажут 2-12 градусов с отметкой плюс. В дневные часы можно ожидать от +6 градусов (на севере) до 19 градусов тепла на юге.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о погоде в выходные 29-30 марта. По прогнозам синоптиков, они будут дождливыми и ветреными. Тем не менее температурный фон прогнозируется высоким, особенно в южной части Украины. Там в субботу-воскресенье солнце пригреет до 20 градусов выше нуля. В остальных регионах прогнозируется более свежая погода. Ночи в Украине еще холодные.