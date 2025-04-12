Подзаработать летом на вкусностях: появилась идеальная вакансия для студентов во Франковске

Кандидату стоит уметь работать под открытым небом

Лето уже на горизонте, а с ним — новые возможности подзаработать! В самом сердце Ивано-Франковска появилась вакансия продавца мороженого, которая отлично подходит для студентов, молодежи или тех, кто ищет частичную занятость.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Как отметила автор, зарплату выплачивают в конце каждого рабочего дня.

Частная предпринимательница ищет ответственного, вежливого студента, который не боится общения, умеет быстро считать и просто обожает мороженое.

Скриншот вакансии

Что нужно делать

продавать мороженое из лотка прямо в центре города : как мягкое, набираемое ложкой, так и порционное в бумажках;

: как мягкое, набираемое ложкой, так и порционное в бумажках; общаться с покупателями с улыбкой;

принимать и заказывать товар;

поддерживать чистоту рабочего места;

быть внимательным при расчетах – работа с наличными деньгами.

Какие условия предлагают

График работы предусматривает полное смену с 10:00 до 20:00, но благодаря дежурству с напарницей рабочих дней в неделе будет всего 2–4. Это позволяет гибко совмещать работу с учебой или другими делами. Работа осуществляется по сменной системе, поэтому погрузка равномерно распределяется между продавцами.

Оплата — ежедневная (от 7 000 до 8 000 гривен): заработок выдается сразу после окончания каждой смены. Это особенно удобно для студентов, ищущих быстрый доход. Зарплата формируется из фиксированной ставки и дополнительных процентов от объема продаж, так что чем активнее работаешь — тем больше зарабатываешь.

Место работы – оживленная пешеходная зона Ивано-Франковска, где всегда людно. Это означает не только хорошее настроение вокруг, но и стабильный поток клиентов.

Коллектив небольшой, до 10 человек, где царит дружеская, неформальная атмосфера. Здесь ценят взаимоуважение, поддержку и доброжелательное отношение к каждому новому работнику.

Какие требования от студента

Предприниматель ищет на эту занятость ответственно относящегося к своим обязанностям и умеющего поддерживать порядок как в рабочем процессе, так и на своем месте. Аккуратность — важный критерий, ведь речь идет о продукте питания на открытом воздухе.

Также важно, чтобы кандидат быстро адаптировался к новым задачам и не испытывал трудностей с обучением.

Контакт с людьми – неотъемлемая часть этой работы, поэтому открытость, вежливость и хорошее отношение к клиентам станут большим плюсом.

И наконец, следует учесть, что продавать мороженое придется под открытым небом. Поэтому важна готовность работать в уличных условиях.

Эта вакансия — отличная возможность для студентов подзаработать летом или во время учебы без ущерба для расписания. А также это возможность получить опыт работы с клиентами и немного солнечного настроения каждый день.

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