Работа на дому и без опыта: онлайн-школа ищет специалиста "на телефон"

Успейте податься, ведь предложение действует до конца апреля

Все больше студентов ищет возможности работать дистанционно, совмещая обучение с подработкой. Так, онлайн-школа JustSchool открыла вакансию для операторов, которые будут работать с клиентами по телефону, помогая с организацией онлайн-уроков.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Для будущих сотрудников организация предлагает приятные донусы и разные активности.

Что нужно для работы

От кандидата многое не требуют — только уметь свободно общаться на украинском, иметь доступ к стабильному интернету, базовую технику (ноутбук или компьютер с наушниками) и ответственно относиться к задачам.

Основные обязанности:

помощь клиентам с подключением к онлайн-урокам;

переназначение занятий на удобное время;

коммуникация с пользователями;

участие во внутренних обучающих тренингах.

Скриншот вакансии

Что предлагает работодатель

На этой занятости кандидат может работать дистанционно, не посещая офис. А также ряд других бонусов:

удобное рабочее расписание: по 6 часов во второй половине дня, пять дней в неделю;

во второй половине дня, пять дней в неделю; фиксированная заработная плата от 9 000 до 14 000 грн с регулярными выплатами дважды в месяц;

с регулярными выплатами дважды в месяц; официальный оплачиваемый отпуск и больничные дни;

4 дополнительных выходных в год без необходимости в пояснениях;

специальные скидки на обучение английскому языку для вас и членов семьи.

А командная поддержка, комфортная рабочая атмосфера и возможность развития в процессе работы помогут быстрее адаптироваться, эффективно выполнять задачи и постоянно совершенствовать свои навыки.

Успейте подать свою заявку, ведь предложение на сайте действует до 28 апреля!

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