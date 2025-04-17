Порошенко и Крюкова сидят в суде рядышком и требуют отмены санкций

Названа причина введения ограничений

Верховный суд Украины начал рассмотрение дела о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко и журналистки Светланы Крюковой 17 апреля. В ходе заседания была озвучена причина введения ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность". Отмечается, что суд отклонил ходатайство Порошенко о приостановлении санкций.

"Порошенко пришел в суд, чтобы обжаловать иск, и сегодня лично явился в суд, став вторым подсанкционным, который, в отличие от целой толпы уклонистов из венского и испанского батальонов, имеет такую роскошь, как лично защищать себя в судебном процессе", — пишет Крюкова.

Порошенко в суде 17 апреля

Журналистка находится под санкциями, как и Порошенко, и, по ее словам, даже не знает причины. 17 апреля Крюкова и Порошенко вместе присутствовали на заседании суда, в ходе которого нардеп рассказал, почему получил ограничение.

"Санкции носят превентивный характер, чтобы запретить Порошенко совершать действия, которые могут навредить национальным интересам", — пишет "ЕС".

Порошенко в суде 17 апреля

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский наложил на Порошенко санкции, чтобы предупредить и сделать невозможным незаконные действия. Однако "Евросолидарность" рассматривает это как "нигилизм" и называют Украину "неправовым государством".

"Верховный Суд Кассационный административный суд Украины поддержал ходатайство представителя Зеленского и приобщает к слушаниям министерство экономики, которое не является отдельным участником, ведь правительство — коллективный орган", — добавляет нардепка Ирина Геращенко.

По ее словам, в настоящее время в заседании суда делают паузу до 13 мая. В течение месяца будет проходить подготовка к нему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Порошенко в интервью BILD раскритиковал Зеленского и вступился за президента США Дональда Трампа.