У вас точно есть бонусы от Vodafone. Как их проверить и на что потратить

Обменять их можно не только на связь, но и на скидки от известных брендов

Для абонентов Vodafone Украина есть программа лояльности, позволяющая накапливать бонусы за использование мобильной связи. Их можно обменивать на подарки, услуги или скидки.

"Телеграф" рассказывает, как о них узнать и на что конкретно их можно потратить. Бонусы начисляются за:

Расходы на мобильную связь – 1 грн расходов = 1 бонус. Бонусы начисляются ежемесячно до 15 числа.

Донация крови через Donor.ua. За каждую донацию начисляется 2000 бонусов после подтверждения.

Расчеты картой Vodafone Bonus Card: 1 бонус за каждые 5 грн расходов, или 2 бонуса за каждые 5 грн при оплате через Vodafone Pay.

На что можно потратить бонусы

Накопившиеся бонусы можно обменять на услуги мобильной связи. А именно на дополнительные минуты, SMS, интернет или пополнение счета. Например, 10 минут по Украине за 300 бонусов, 50 минут — за 1000 бонусов.

За бонусы можно получить скидки на товары и услуги: партнеры программы включают Rozetka, WOG, Uklon, Watsons, makeup.com.ua, lamoda.ua, garnamama.com.ua, karabas.com, eda.ua, hotels24.ua, Coral Travel, Эльдорадо, Львовские Пляцки, Львовская Мастерская Шоколада, СушиЯ, Видавництво Старого Лева, jornals.ua, superdeal.com.ua, Word of Warships и другие.

Также бонусы можно передать на добрые дела, например, помощь детям.

Как подключить и проверить бонусы

Чтобы подключить программу лояльности, нужно воспользоваться приложением "My Vodafone" или отправив SMS с цифрой 5 на номер 820 (бесплатно).

Проверить баланс бонусов также можно в "My Vodafone" или с помощью USSD-кода 777 1#.

Ранее "Телеграф" писал, что известный мобильный оператор предлагает безлимый интернет за 1 гривну. Для этого необходимо подключить акцию "Счастливый день".