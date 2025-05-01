Подключите "Счастливый день": известный мобильный оператор предлагает безлимый интернет за 1 гривну

Подключение услуги занимает всего минуту

Мобильный оператор Киевстар продолжает популярную акцию "Счастливый день" до 15 мая 2025 года. Это предложение позволяет абонентам подписки, контракта и пакета "Все вместе" получить безлимитный мобильный интернет на один день всего за 1 гривну.

"Телеграф" рассказывает, как подключить услугу. Активация акции возможна один раз в 7 дней через приложение "Мой Киевстар".

После подключения абонент получает безлимитный доступ к мобильному интернету в течение одного дня. При получении SMS-подтверждения перезагрузите телефон или включите и выключите режим полета для использования безлимого интернета.

Услуга активна с момента подключения до 23:59 на следующий день и выключается автоматически.

Однако если для вашего номера установлено ограничение скорости интернета, подключение услуги не отменяет это ограничение.

В приложении "Мой Киевстар"

Важные условия:

Акция действует только на территории Украины.

Не распространяется на некоторые тарифы для IoT-устройств.

После завершения акции мобильный интернет предоставляется по условиям действующего тарифного плана.

Эта акция представляет собой отличную возможность для абонентов воспользоваться безлимитным интернетом за символическую плату. Для подключения достаточно воспользоваться приложением "Мой Киевстар".

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 апреля по 1 июня 2025 года у украинцев есть шанс подключить интернет по выгодной цене. Киевстар запустил новый акционный тариф "Случай" для новых пользователей Домашнего интернета.