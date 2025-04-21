Часами без интернета: lifecell объяснил, почему возникают проблемы со связью
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Наблюдаться временные сложности с предоставлением услуг оператора
Мобильный оператор lifecell популярен в Украине, но когда выключают свет, пользователи жалуются. Проблема касается связи и Интернета.
Об этом стало известно из комментариев под одним из сообщений в социальной сети Фейсбук. Абонент Игорь Клинских посетовал, что "Когда выключают свет. Часа два и связи нет!"
В ответ на жалобу представитель компании lifecell сначала спросила, наблюдались ли подобные сложности раньше, до отключений. Пользователь ответил, что проблемы со связью и Интернетом возникают постоянно, и ситуация не улучшилась.
В следующем комментарии представитель lifecell объяснила причину перебоев: "Сейчас действительно могут наблюдаться временные сложности с предоставлением услуг оператора. Это связано с вынужденными отключениями света по разным областям Украины".
Компания отмечает, что их базовые станции оборудованы аккумуляторными батареями, однако из-за частых отключений и значительной нагрузки на сеть, связь может исчезать в отсутствие электричества. Оператор предложил пользователю обратиться к чату поддержки для более подробной фиксации проблемы.
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