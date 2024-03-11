Мобильный оператор Vodafone повысил тарифы: сколько придется платить клиентам
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Популярный оператор поднимает стоимость услуг
Популярный в Украине мобильный оператор Vodafone в конце февраля поднял тарифы на все свои пакеты услуг. Вместе с тем был увеличен объем мобильного интернета, который представляется каждым из них.
Как говорится на сайте мобильного оператора, причиной увеличения стоимости тарифов является повышение расходов на поддержание и восстановление сети.
Так, с 22 февраля SuperNet Start стал стоить 200 грн/месяц вместо предыдущих 175 грн., а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн.
Помимо увеличения стоимости на 25 гривен тариф SuperNet Start получил дополнительных пять гигабайтов трафика. То есть теперь пользователи могут за эти деньги потратить 20+5 гигабайт.
SuperNet Pro подорожал на 35 гривен, но получил 10 дополнительных гигабайтов мобильных данных.
SuperNet Unlim в свою очередь подорожал на 50 гривен, хотя никакого особого изменения в нем не было предусмотрено, так как его пользователи и так получают безлимитный интернет.
Также подорожание наблюдается и в тарифах Light+, SuperNet Start 2019 и SuperNet Turbo 2019. Они выросли на 20, 25 и 30 гривен соответственно, получив дополнительные гигабайты.
Ранее "Телеграф" писал, что уже в апреле-мае действующий тариф на газ может быть пересмотрен.