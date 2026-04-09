Были совсем другими? Где открыли первые "Сильпо" и как они выглядели (фото)

Первые предсказания в чеках начали появляться в 2010 году

Многие украинцы знакомы с торговой сетью "Сильпо", но не все знают, где появился первый магазин и как выглядел. "Телеграф" ответит на этот вопрос.

Интересно, что владельцы бизнеса начинали свою деятельность в Днепре, но первый магазин был открыт в Киеве в 1998 году. Сеть основала компания Fozzy Group.

Первые магазины не строили с нуля, открывали их на месте советских универсамов. Именно поэтому довольно часто они в больших и не очень ТЦ. Хотя первый магазин был открыт в 1998 году, уже к его концу в столице было 5 супермаркетов. Впоследствии они распространились на другие крупные города – Днепр, Харьков, Одессу и т.д.

Как выглядит Сильпо

Первые супермаркеты имели желто-синие цвета, отражавшие не только логотип магазина. Поначалу достаточно много элементов интерьера были яркими, а уже со временем "Сильпо" перешло к исключительно оранжевой цветовой гамме с добавлением белого или серого. Современные супермаркеты имеют более спокойные цвета, вероятнее, чтобы не отвлекать покупателей.

Как выглядело первое Сильпо

Кстати, многие украинцы любят "Сильпо" за его предвидения в конце чека. Они появились в 2010 году и сохраняют популярность до сих пор.

Уже через 5 лет после открытия "Сильпо" насчитывало 40 магазинов в 9 городах Украины. К концу 2008 года их количество возросло до 150 точек. Систему лояльности "Власний рахунок" открыли в 2006 году, она позволяет не только обменивать бонусы на деньги, но и покупать товары со скидками.

Интересно, что сеть "Сильпо" едва ли не единственная в Украине, которая имеет концептуальные супермаркеты. К примеру, компания открыла магазины в стиле Арт Деко, средневекового замка, Алисы в стране чудес, в немецком стиле и т.д.

Сильпо в стиле кошек

