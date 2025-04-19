Тариф только с интернетом? В Vodafone ответили, возможна ли такая услуга

Оператор не позволяет выбирать только необходимое

Тарифы Vodafone часто становятся объектом критики украинцев. Абоненты жалуются на высокую стоимость и то, что часто платить приходится за неиспользуемые услуги, ведь оператор добавляет их к тарифным планам по своему усмотрению, и берет с пользователей плату за ненужные минуты, СМС, или гигабайты.

Один из абонентов обратился к Vodafone на Facebook-странице оператора с вопросом, может ли он получить тариф, в котором есть 1 Гб интернета и больше никаких дополнительных опций. Представитель оператора ответил.

"У вас есть тариф где 1 Гб интернета? и все, больше ничего не нужно. Или просто пакет интернета в месяц без какого-либо тарифа", — спросил абонент.

В Vodafone Ukraine ответили, что такого тарифа, как нужно мужчине, нет. Однако предложили другие тарифы, которые могли бы подойти, по умеренным ценам.

"Тарифа с одним гигабайтом, к сожалению, нет. Однако есть следующие варианты чисто с интернетом: тариф Device S (предоставляет 500 мб и 50 мин (входящие и исходящие звонки) 50 грн в месяц) или Device M (предоставляет 10 гб/100 грн в месяц)", — сказано в ответе.

Как рассказывал "Телеграф", тарифы мобильного оператора часто критикуют за лишние расходы. Ранее клиент попросил тариф Vodafone без ненужных услуг, ему ответили.