Популярный мобильный оператор предлагает сэкономить на оплате тарифов ежемесячно

Подключить услугу можно двумя способами

Мобильный оператор lifecell ввел услугу "Тарифная подписка". Она позволяет абонентам уменьшить расходы на связь, оплачивая услуги заранее.

Эта опция доступна для популярных тарифов, в частности "Макси" и "Мега". Об этом говорится на сайте мобильного оператора.

Как работает "Тарифная подписка":

Оплата за 6 пакетов услуг заранее предоставляет скидку 10%.

Оплата за 12 пакетов услуг заранее обеспечивает скидку 15%.

К примеру, для тарифа "Макси", стоимость которого составляет 300 грн на 4 недели, годовая оплата без скидки равна 3600 грн. Воспользовавшись "Тарифной подпиской" на 12 месяцев, абонент платит 3060 грн., что позволяет сэкономить 540 грн.

Дополнительные преимущества

Оператор дает возможность оплатить тариф по частям. При оформлении подписки на 12 месяцев оплату можно разделить на три уровня платежа с интервалом в 30 дней.

Также цена на период подписки фиксирована, что защищает от возможных повышений тарифов.

Такая подписка доступна широкому спектру тарифных планов, включая "Смарт Лайф", "Свободный Лайф", "Просто Лайф", "Мощный", "Platinum Лайф" и другие.

Как подключить

Оформить "Тарифную подписку" можно через личный кабинет My lifecell или по короткому номеру *490#.

Ранее "Телеграф" писал, что клиенты мобильного оператора lifecell жалуются на плохую связь и интернет. В компании объяснили, почему возникают подобные проблемы.