У вас точно є бонуси від Vodafone. Як їх перевірити і на що витратити

Обміняти їх можна не тільки на зв'язок, а й на знижки від відомих брендів

Для абонентів Vodafone Україна є програма лояльності, яка дозволяє накопичувати бонуси за користування мобільним зв'язком. Їх можна обмінювати на подарунки, послуги або знижки.

"Телеграф" розповідає, як про них дізнатися та на що конкретно їх можна витратити. Бонуси нараховуються за:​

Витрати на мобільний зв'язок — 1 грн витрат = 1 бонус. Бонуси нараховуються щомісяця до 15 числа.​

Донацію крові через Donor.ua. За кожну донацію нараховується 2000 бонусів після підтвердження.​

Розрахунки карткою Vodafone Bonus Card: 1 бонус за кожні 5 грн витрат, або 2 бонуси за кожні 5 грн при оплаті через Vodafone Pay.​

На що можна витратити бонуси

Накопичені бонуси можна обміняти на послуги мобільного зв'язку. А саме на додаткові хвилини, SMS, інтернет або поповнення рахунку. Наприклад, 10 хвилин по Україні за 300 бонусів, 50 хвилин — за 1000 бонусів.​

За бонуси можна отримати знижки на товари та послуги: партнери програми включають Rozetka, WOG, Uklon, Watsons, makeup.com.ua, lamoda.ua, garnamama.com.ua, karabas.com, eda.ua, hotels24.ua, Coral Travel, Ельдорадо, Львівські Пляцки, Львівська Майстерня Шоколаду, СушіЯ, Видавництво Старого Лева, jornals.ua, superdeal.com.ua, Word of Warships та інші.

Також бонуси можна передати на добрі справи, наприклад, допомога дітям.​

Як підключити та перевірити бонуси

Щоб підключити програму лояльності, потрібно скористатися застосунком "My Vodafone" або надіславши SMS з цифрою "5" на номер 820 (безкоштовно).

Перевірити баланс бонусів також можна у "My Vodafone" або за допомогою USSD-коду 7771#.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий мобільний оператор пропонує безлім інтернет за 1 гривню. Для цього потрібно підключити акцію "Щасливий день".