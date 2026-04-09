Вода в этот день обладает особенной силой: что можно и нельзя делать в Чистый четверг

В праздник Чистого четверга нужно придерживаться традиций и запретов

Чистый четверг — большой религиозный праздник, один из важнейших дней Страстной недели, который отмечается перед Пасхой. В 2026 году он выпадает на 9 апреля, в этот день вспоминают Тайную вечерю и установление таинства Причастия.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях и запретах на этот день Страстной недели.

Главные традиции Чистого четверга

Омовение до рассвета. Считается, что в этот день вода обретает особенную силу. Поэтому принято умываться или принимать душ до восхода солнца, чтобы смыть грехи и болезни.

Генеральная уборка. Чистый четверг — отличный день для генеральной уборки перед праздником Пасхи. Ведь сегодня еще разрешена физическая работа — можно мыть окна, полы, подметать в доме и выбрасывать ненужный хлам. Считается, что вместе с пылью из дома уходит негативная энергия.

Выпекание пасок и покраска яиц. После того, как в доме уже убрано, можно приступать к приготовлению пасок и покраске яиц. Важно делать это с добрыми мыслями и в тишине.

Посещение богослужения. В этот день верующие стараются попасть на литургию, чтобы исповедаться и причаститься.

Что запрещено делать в Чистый четверг?

Нельзя оставлять дом неубранным — это к разладам в семье.

Не стоит давать деньги в долг — отдаете из дома благополучие и удачу.

Запрещено ссориться и сквернословить — обиды и гнев в этот день считаются большим грехом.

Нельзя заниматься тяжелым трудом после заката — все основные дела по дому желательно завершить до вечера.

