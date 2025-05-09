Украинки уже на этой неделе получат денежную помощь до 10 тысяч

Некоторые женщины ко Дню матери получат по 5 или 10 тысяч помощи

До 11 мая 2025 года женщины ко Дню матери получат денежную помощь. Ее сумма составляет от 5 и до 10 тысяч гривен. Она выплачивается в одной из общин Закарпатья и во Львове.

По 5 гривен выплаты ко Дню матери 11 мая начислит Мукачевская община. Такую помощь получат 137 женщин, в частности матери-героини и матери погибших воинов, передает PMG.

Такая помощь предоставляется, чтобы поддержать женщин, которые являются членами многодетных семей и матерей, потерявших сыновей на войне.

Выплата осуществится в соответствии с местными программами социальной защиты населения, которые сейчас действуют, и она начислится на основании решения исполкома городского совета.

Однако денежная помощь будет и во Львове. Она предназначена матерям погибших и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины. Им предусмотрено до 10 тысяч гривен.

Подать документы на помощь можно до 1 июня текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что миллионы украинцев получат выплаты на карточки уже к 25 мая. Мы рассказали, кому ждать средства.