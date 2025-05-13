Нам казали, що таких немає: слова на яку літеру все ж є в українській мові

Радянська пропаганда намагалась знищити цю літеру, аби зробити українську максимально схожу на російську

У школі багатьом із нас розповідали, що слів, які починаються з літери "И", не існує. Це твердження завдяки радянській пропаганді міцно закріпилося у свідомості багатьох поколінь українців як беззаперечний факт.

"Телеграф" поспілкувався з дипломованою філологинею, викладачкою української мови, фольклористкою та популяризаторкою рідної мови Марією Словолюб. За її словами, заборона слів з початковою "И" була штучним обмеженням української мови. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Реченець" замість "дедлайну": філологиня про те, як русифікація знищила десятки українських слів і чим заміняти англіцизми".

Марія Словолюб зазначає: "Звук "И". Ви, напевно, також пам'ятаєте, як у школі нам казали: слів на літеру "И" не буває. Але це не так. Якщо взяти словник Бориса Грінченка — початок ХХ століття — там було понад 90 слів, що починалися з "И". Уже пізніше, за радянських часів, почали говорити, що таких слів нема. І навіть уже за незалежної України це продовжувалося."

Словник Бориса Грінченка, укладений на початку XX століття, містив значну кількість українських слів, що починалися з літери "И". Проте з приходом радянської влади ці слова поступово виводили з активного вжитку, намагаючись наблизити українську мову до російської.

Правопис 2019 року повертає до української мови її питомі елементи. Філологиня наводить приклади слів, які поступово повертаються до активного вжитку: "инший" замість "інший", "ирій" у виразі "полетіли в ирій" замість "полетіли в теплі краї".

"В російській мові слів на "И" на початку слова не буває — тож цю норму нам нав'язали, аби й ми її позбулися. Але в нас вони є — і це добре, що ми повертаємо їх", — підкреслює Марія Словолюб.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як правильно "паяльник" називати українською та як на нього казали раніше.