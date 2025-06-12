Украину накроет сильный ливень и гроза. Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Умеренно теплая погода будет держаться несколько дней

С наступлением прохлады в Украину придут и значительные осадки. Дожди с грозами накроют большинство регионов уже в ближайшее время.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Снова вжарит до +40? Синоптик удивил прогнозом погоды на июнь".

По его словам, поступление в Украину прохладных воздушных масс обеспечит северо-западный ветер. Умеренно теплая погода будет держаться в Украине до 16 июня.

"Ночная температура воздуха с 11 по 16 июня будет колебаться в пределах +11…+18 °С, в западных, северных областях, а 14 июня также на востоке страны местами +6…+10 °С. Днем показатели температуры окажутся в диапазоне +18…+24 °С, в южной половине +24…+29 °С, на крайнем северо-западе местами +16…+20 °С", — говорит синоптик.

При этом, по данным Укргидрометцентра, 13 и 14 июня Украину ожидают сильные дожди и теплая погода. Так, в пятницу, 13 июня, на западе и севере страны столбик термометра покажет до +19 градусов, а дождь будет идти здесь в течение дня. На востоке и в центре будет до +22 градуса и тоже ожидается дождь с грозой. А вот юг страны обрадует теплая погода до +24 градусов без осадков.

Погода в Украине 13 июня

Однако уже в субботу, 14 июня, синоптики прогнозируют на всей территории страны сильный дождь с грозой. Температурные показатели будут колебаться следующим образом: на западе и севере днем будет до +22 градусов, на востоке и в центре – до +23 градусов, а на юге – до +25 градусов.

Погода в Украине 14 июня

Кибальчич отметил: "Самые сильные дожди с грозами и шквалистым ветром пройдут на Правобережье Украины 11 июня, а также 13 июня в северной части. 14 июня по всей стране будет наблюдаться дождливая и ветреная погода".

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