Кровавая река и силуэт княгини: что интересного можно узнать о Червоногородском замке (фото)

Во время Первой и Второй мировых войн тогда современный и уникальный замок превратился в руины — впрочем, красота объекта и мифы вокруг него заставляют влюбиться в него

Украинские села часто скрывают много интересного и неожиданного, а путешественники любят послушать местные легенды, которые завораживают с первых слов. Так, в Почечной Тернопольской области сохранились руины замка, который когда-то стоял в древнем городе Червоногород — поселение, история которого достигает времен Руси.

"Телеграф" рассказывает подробно об этой локации.

История

По древним источникам, в IX веке на этом месте существовала резиденция русских князей.

Расположение Червоногородского замка на карте

В XIV веке замок принадлежал князьям Кориатовичам, соорудившим деревянную крепость, а в начале XVII века львовский каштелян Николай Данилович возвел каменное оборонительное сооружение.

Позже, в XVIII веке, владелец Кароль Понинский частично перестроил замок во дворец в псевдоренессансном стиле, украшавшем мебель из Нюрнберга, коллекцию оружия, парк с фонтаном и теплицей.

Дворец на месте замка

Интерьер Червоногородского замка

Однако объекты потерпели значительные разрушения во время Первой и Второй мировых войн, а также из-за советской оккупации.

Сегодня замок и дворец находятся в состоянии руин и находятся в собственности Тернопольской епархии ВЦУ. В 2024 году был подписан меморандум об их реставрации и сохранении при поддержке меценатов и благотворителей.

Современный вид Червоногородского замка

Современный вид Червоногородского замка

Интересные легенды о Червоногородском замке

Это сооружение окружено многочисленными слухами и интересными фактами. По одной из легенд, название "Червоногород" связано с цветом воды в местной реке, которая якобы стала красной после ожесточенных сражений за крепость. обретает покоя. Местные жители иногда утверждают, что видят ее силуэт в ночное время.

Здание Червоногородского замка изнутри

Еще одна легенда говорит о проклятии замка и окружающей местности, связанном с древними междоусобицами и изменой, которые происходили здесь в средневековье. По поверью, каждый, кто пытался восстановить или захватить замок, сталкивался с многочисленными бедствиями и несчастьями. Также существует миф о якобы проходящих под замком подземных ходах, которые соединяют его с другими замками и монастырями региона. Эти ходы якобы служили тайным встречам, перевозке сокровищ и спасению во время осады.

Как добраться до уникальной достопримечательности

Чтобы добраться до Червоногородского замка, нужно сначала доехать на маршрутке из города Залещики до села Нирков, расположенного примерно в 5 километрах. Из Поркова до замка придется пройти около 5 километров пешком по живописной местности. Эта прогулка позволит насладиться красотой окружающей природы и подготовиться к поразительному виду руин замка.

Руины Червоногородского замка

Червоногородский замок является важной исторической достопримечательностью западного Подолья, привлекающей туристов, в частности из-за близости к Джуринскому водопаду.

Напомним, "Телеграф" писал об одноименном водопаде на Тернопольщине. Это настоящий гидрологический памятник природы местного значения. Кроме того, Червоногородский (Джуринский) водопад является самым высоким равнинным водопадом в Украине.