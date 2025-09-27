Трамп не миротворец? Как меняется политика США и чего ждать от Европы

Трамп приступил к изменению условий отношений между Соединенными Штатами и миром

США, ранее довольно часто выступавшие "мировым полицейским" в решении войн, сейчас отходят от этой позиции. Но политика действующего президента Дональда Трампа направлена не только на внутренние проблемы Штатов.

Что нужно знать:

Трамп направлен на меньшую вовлеченность в вопрос, где он не видит прямого интереса для Соединенных Штатов

"Америка превыше всего" не означает, что Америка идет домой

Европа не сможет стать лидером в мировой политике, но влиятельным игроком — да

США не отказались от мира, но изменили условия своего участия

Как рассказал "Телеграфу" Томас Карозерс — директор Программы демократии, конфликтов и управления Фонда Карнеги (США), сейчас политика США изменяется. Ведь роль "мирового полицейского", которую так усердно продвигал Трамп, не дает ему желаемого результата.

Карозерс отмечает, что было немало регионов, где США не имели большого влияния или вообще отсутствовали. К примеру, многие конфликты в Африке прошли мимо Вашингтона, как и в Юго-Восточной Азии.

"Действительно, Дональд Трамп построил свою внешнюю политику на концепции "Америка превыше всего". Она означает меньшую вовлеченность в вопрос, где он не видит прямого интереса для Соединенных Штатов", — объясняет эксперт.

Он добавляет, что США остаются достаточно активно вовлеченными в ряд регионов, например, на Ближнем Востоке. Трамп только вернулся из Великобритании, и он, безусловно, участвует в отношениях США с Европой разными способами.

"Соединенные Штаты не отказались от мира, но изменили условия своего участия. Президент Трамп больше сосредоточен на экономических интересах страны и на том, что другие государства могут сделать, чтобы помочь Соединенным Штатам", — добавляет Карозерс.

По его словам, сейчас Трамп пытается найти общий язык с Россией и Китаем, но это не так легко, как ему казалось. Сейчас США — это не совсем "мировой полицейский". Но поразительно то, что "Америка превыше всего" не означает, что Америка идет домой. Это означает изменение условий отношений между Соединенными Штатами и миром.

Европа не будет лидером, но может заявить о себе

По словам Карозерса, вопрос для Европы заключается в том: какую именно роль она хочет играть? Ведь лидером в широком смысле он не будет, но вполне может стать влиятельным игроком.

"Европа имеет фундаментальное западное направление — она является ключевой частью того, что мы называем западным альянсом. Но в то же время Европа имеет и собственные отношения с Индией, Китаем, Африкой и т.д. И президент Трамп заставляет Европу серьезнее задуматься над тем, чего именно она хочет и как собирается действовать в этом мире", — объясняет эксперт.

Он добавляет, что это полезно для европейцев. Однако для некоторых быть, так сказать, покинутыми Штатами больно. Хотя некоторые считают, что настал момент, когда Европа должна заявить о себе и решить, к чему она действительно стремится.

При этом европейцы должны почувствовать веру в проект, который их правительства очерчивают по поводу роли Европы в мире, и быть готовыми привлекаться к нему и платить необходимую цену. По мнению Карозерса, этот год для Европы переломный, это год перехода, поэтому до сих пор остается открытым вопрос, какой будет Европа в результате этого процесса.

