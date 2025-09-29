Решил учить военных? Зачем Трампу собрание генералов — СМИ

Встреча должна состояться на базе Корпуса морской пехоты в Куантико

Высшие военные генералы и адмиралы соберутся в США в экстренном порядке. Это решение о проведении встречи стало неожиданным и сразу повлияло на уровень безопасности внутри страны.

Что нужно знать:

Президент США примет участие в экстренной встрече высших генералов и адмиралов США

Встреча должна состояться во вторник, 30 сентября, на военной базе в Виргинии

Трамп заявил, что на встрече будут обсуждать "положительные вещи"

Об этом сообщает The Washington Post. Президент США Дональд Трамп примет участие в заседании высших генералов во вторник, 30 сентября, пишет издание AP.

Источник уточняет, что Пентагон официально подтвердил присутствие президента. В связи с этим Секретная служба США получила дополнительные полномочия по обеспечению безопасности на мероприятии. Сам Дональд Трамп говорил в интервью NBC News, что будут говорить о положительных вещах.

Это действительно очень приятная встреча, на которой мы говорим о том, как хорошо мы справляемся в военном плане, говорим о том, что у нас отличная форма, говорим о многих хороших, позитивных речах. Это просто хорошее послание, сказал Трамп в интервью NBC News.

Встреча должна состояться на базе Корпуса морской пехоты в Куантико, Вирджиния.

Приказ главы Пентагона – что известно

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет распорядился собрать сотни высших военных чиновников – генералов и адмиралов с рангом от одной звезды и выше, а также их старших командиров.

Причина внезапного решения в приказе не была указана, однако многие инсайдеры утверждали, что генералы взволнованы подобным призывом, ведь ничего подобного раньше не проводилось.

Участие Трампа во встрече повышает вероятность политизированной меры перед беспартийной аудиторией военных лидеров. К примеру, в июне он выступил с речами в стиле предвыборной кампании перед персоналом в форме в Форт-Брэгге в Северной Каролине.

Как пишет издание AP, президент-республиканец также расширяет использование военных в американских городах, утверждая, что необходимо бороться с преступностью в местах, где демократические лидеры не обеспечивают общественную безопасность.

Ранее "Телеграф" писал, как меняется политика США и чего ждать от Европы.