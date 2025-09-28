"Россияне должны очнуться". У Трампа жестко высказались о переговорах и Tomahawk для Украины

США стремятся к миру, а Кремль отвергает эту идею

Россия не хочет участвовать в переговорах по завершению войны против Украины. После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, Кремль отвергает любые предложения по переговорам.

Что нужно знать:

Россия отказывается от участия в каких-либо переговорах по завершению войны

Кремль отвергает как двусторонние, так и трехсторонние переговоры с участием американских чиновников.

Россия несет большие потери на фронте без значительных территориальных успехов

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. По его словам, Россия не соглашается ни на двусторонние, ни на трехсторонние переговоры по миру.

Россияне должны проснуться

Для танго требуются двое. Россия отказывается участвовать в каких-либо двусторонних или трехсторонних встречах с участием Трампа или других должностных лиц США. Мы активно добивались мира с начала работы администрации, но россияне должны проснуться и принять реальность, заявил Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что россияне на фронте несут большие потери среди личного состава. При этом, как говорит Венс, врагу не удается захватить значительных территорий.

Им нечем гордиться. Сколько людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить за скудное, если вообще какое-то, военное преимущество на местах? Но наша позиция такова: мы продолжим работать ради мира и надеемся, что россияне наконец-то осознают реальность на земле, говорит Джей Ди Вэнс.

В США обсуждают просьбу Украины о Tomahawk

Джей Ди Венс подтвердил, что в администрации Дональда Трампа ведутся обсуждения о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Он говорит, что сказал, что предоставление Украине Tomahawk – "это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент" США Дональд Трамп.

Президент сделает то, что лучше отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это движущая сила его решений в области внешней политики и оборонной политики, заявил Джей Ди Вэнс

Трамп теряет терпение

Добавим, недавно Венс заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к россиянам, поскольку считает, что война вредит не только Украине, но и России тоже. Американский лидер "видит цифры" и понимает, что РФ терпит большой ущерб.

Вице-президент США говорит, что Трамп дал россиянам понять — если они откажутся от мирного урегулирования, их не будет ждать ничего хорошего.

Кроме того, государственный секретарь США Марк Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября провели запланированную встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время встречи Рубио выдвинул Лаврову ряд требований по прекращению войны в Украине — в частности, требование прекратить убийства и согласиться на мирное урегулирование.

Ранее "Телеграф" писал, что Макрон высказался о принуждении России к миру в Украине санкциями.