России стоит напрячься: Трамп отреагировал на угрозы Медведева и не сдержался в выражениях

Ядерные субмарины были передислоцированы американским президентом ближе к РФ "на всякий случай"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился отправить две атомные субмарины к побережью России после угроз замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Более того лидер США не постеснялся в выражениях в адрес приспешника Путина.

Что нужно знать:

Трамп считает Медведева, работающего на Путина, недальновидным политиком

Президент США отправил атомные субмарины к побережью России для осторожности

Глава Белого дома подчеркнул, что слово "ядерный" нельзя использовать легкомысленно

Соответствующее заявления Трампа прозвучали во время встречи с военным руководством на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Трамп настаивает, что упомянутая лодка является самым смертоносным оружием из когда-либо созданных и его, как заявил президент США, "невозможно обнаружить".

"Россия нам немного угрожала недавно… Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный"… Это был тупой человек, работающий на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для осторожности", — сказал Дональд Трамп.

Что предшествовало

Еще в июне Дмитрий Медведев заявил, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект". После чего американский президент заметил, что "ядерное" слово не должно использоваться легкомысленно, как это делает представитель Совета безопасности РФ.

В июле в соцсетях между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым снова возник спор. Глава Белого дома, разочарованный действиями Путина, пообещал ввести пошлины, если Россия не согласится на переговоры с Украиной. Российский чиновник не смолчал и угрожал США войной. В свою очередь глава Вашингтона назвал Медведева "провальным бывшим президентом", который все еще считает себя главой Кремля, и посоветовал ему "следить за своими словами".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 августа Медведев обнародовал достаточно провокационное сообщение, в котором фактически насмехался над американским президентом, заявив, что Россия продолжит идти своим путем. В ответ Дональд Трамп сообщил, что приказал разместить атомное оружие "в определенных районах".