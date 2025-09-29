Трамп говорит, что его Овальный кабинет – лучший в истории.

Дональд Трамп продолжает превращать Овальный кабинет в Белом доме в золотой. С момента своего возвращения в президенты, он добавляет в кабинете большое количество золотых акцентов — показал новые.

Что нужно знать

Трамп превращает Овальный кабинет в Белом доме в золотой

Президент утверждает, что декор изготовлен из 24-каратного золота, хотя критики сомневаются

Декор напоминает Мар-а-Лаго и одновременно "пшонка стайл"

Сам американский президент утверждает, что они изготовлены из 24-каратного золота. Он поделился видео, на котором демонстрируются эти золотые украшения, включая золотые настенные молдинги, потолочное убранство и т.д.

Трамп считает свою версию Овального кабинета лучшей в истории.

Иностранные лидеры и все остальные "безумствуют", когда видят его качество и красоту. Лучший Овальный кабинет за всю историю, с точки зрения успеха и внешнего облика!!! Дональд Трамп, президент США в соцсети

Разница Овального кабинета во времена Трампа и Байдена

В сети часть наблюдателей предположили, что на самом деле элементы не из золота, а окрашены в этот цвет. Трамп раньше отрицал подобное. Отметим, что трансформацию кабинета в золото он делает за свой счет. Однако поразительную с изделиями Home Depot сходство трудно отрицать.

Молдинг, который продают в Home Depot за 58,07 долларов, похож на Трамповский золотой.

Журналисты последовали, как Овальный кабинет становился золотым постепенно. Американские СМИ акцентируют, что Трамп воплощает в золоте свое имя, а в общем превращает Белый дом в Мар-а-Лаго — частную резиденцию во принадлежащей ему Флориде. В ее декоре много схожих золотых элементов.

Украинская новейшая история также знает подобных ценителей золота. Особняк эксгенпрокурора Украины Виктора Пшонки в 2014 году удивил количеством золотых элементов и нарочитой роскошью безвкусно. Это даже явилось причиной рождения нового изречения "пшонка стайл" на определение показного богатства в дизайне.

