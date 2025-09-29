Неприкосновенных целей нет: Келлог заявил, что США не запрещают Украине бить вглубь России

Белый дом и непосредственно президент США Дональд Трамп не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России

Соединенные Штаты не запрещали и не запрещают Украине наносить удары вглубь России. У Киева нет каких-то "неприкосновенных мест" на российской территории, которые он не может атаковать.

Что следует знать:

Украина "имеет полное право" бить в глубину России

Вопрос предоставления Tomahawk рассматривается

Заявление Келлога прозвучало на фоне критики России со стороны Джей Ди Вэнса

Об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью Fox News. По его словам, Украина "имеет полное право наносить удары вглубь России", если учитывать заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

По словам Келлога, Белый дом и непосредственно президент США Дональд Трамп не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России. Он не стал говорить, касается ли это ударов оружием американского производства. При этом Келлог подтвердил, что рассматривается вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk — поскольку президент Украины Владимир Зеленский "очень просил" эти ракеты, а Трамп не прочь их предоставить.

Отметим, заявление Келлога прозвучало на фоне того, что 28 сентября вице-президент США раскритиковал Кремль. По его словам, Россия не хочет участвовать в переговорах по завершению войны против Украины. После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, Кремль отвергает любые предложения по переговорам.

Что предшествовало

Напомним, 24 августа издание WSJ написало, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокировал использование Украиной американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по России. Кроме ударов ракетами ATACMS были заблокированы удары британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, поскольку эти ракеты получают данные для наведения на цель через американцев.

По данным СМИ, на закрытой встрече на полях Генассамблеи ООН 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Украина считает эти ракеты фактором, который может серьезно изменить ход войны. Сам Зеленский, кстати, во время общения с прессой не ответил прямо просила ли Украина у США Tomahawk. Но запрос на дальнобойное оружие подтвердил, подчеркнув, что Киев наносит ответные удары, а не просто атакует РФ.