"Украинский колибри", который не боится холода. В Украине заметили уникальное насекомое (фото)

Это насекомое может развивать скорость до 80 км/ч

В Украине есть немало уникальных и странных насекомых, которые встречаются даже в довольно холодное время осени. Так, пользователи недавно увидели "украинского колибри" — бражника.

Об этом сообщают в канале "Насекомые Украины". Отмечается, что заметили насекомое в Черкасской области 15 октября.

В комментариях многие пользователи отметили, что на фото бражник языкан. Его довольно сложно поймать, ведь скорость насекомого очень высокая. Именно поэтому его прозвали "украинским колибри". Некоторые украинцы подчеркнули, что насекомое вероятнее замерзло, поэтому не такое быстрое, как обычно. Однако, учитывая холодную погоду, это неудивительно.

Бражник

Бражник

"Украинский колибри": что нужно знать

Бражник, язык обыкновенный — бабочка из семьи бражниковых, подобная колибри, питается нектаром, зависая у цветов. Совершает дальние сезонные миграции, может развивать скорость до 80 км/ч. Довольно часто бражника можно увидеть на опушках.

Этот вид способен к продолжительной миграции. Образует два поколения в год. Взрослые особи зимуют в щелях деревьев. Могут вылетать попитаться даже зимой в солнечную погоду.

Бражник над цветами

Размах крыльев бражника – 38-50 мм. Передние крылья – серые, с поперечным рисунком, задние – ярко-оранжевые, имеют темную кайму. Брюшко заканчивается кисточкой, внешне напоминающей хвост птицы, из-за чего насекомое становится похожим на колибри.

