"Український колібрі", який не боїться холоду. В Україні помітили унікальну комаху (фото)

Ця комаха може розвивати швидкість до 80 км/год

В Україні є чимало унікальних та дивних комах, які зустрічаються навіть в досить холодну пору осені. Так, користувачі нещодавно побачили "українського колібрі" — бражника.

Про це повідомляють у каналі "Комахи України". Зазначається, що помітили комаху в Черкаській області 15 жовтня.

У коментарях чимало користувачі зазначило, що на фото бражник язикан. Його досить складно піймати, адже швидкість комахи надзвичайно висока. Саме тому його прозвали "українським колібрі". Деякі українці наголосили, що комаха ймовірніше змерзла, тому не така швидка, як зазвичай. Однак, враховуючи холодну погоду, це й не дивно.

Бражник

Бражник

"Український колібрі": що потрібно знати

Бражник, язикан звичайний — метелик з родини бражникових, подібний до колібрі, живиться нектаром, зависаючи біля квітів. Здійснює далекі сезонні міграції, може розвивати швидкість до 80 км/год. Досить часто його можна побачити на узліссях.

Цей вид здатний до тривалої міграції. Утворює два покоління на рік. Дорослі особини зимують у щілинах дерев. Можуть вилітати підживитись навіть взимку за сонячної погоди.

Бражник над квітами

Розмах крил бражника — 38—50 мм. Передні крила — сірі, з поперечним малюнком, задні — яскраво-помаранчеві, мають темну облямівку. Черевце закінчується пензликом, що зовні нагадує хвіст птаха, через що комаха стає схожою на колібрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала "дуже паскудну" комаху, яка заважає спати.