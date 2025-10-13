Вытанцовывала перед камерой: где в Украине увидели редкое насекомое (фото)

Редкий экземпляр, сфотографированный в Кривом Роге, имеет красивые крылышки

В Кривом Роге заметили редкого обитателя природы, привлекшего внимание своей красотой. Это насекомое, находящееся в Красной книге Украины, редко случается даже в отдаленных уголках страны.

О такой удивительной находке сообщили в группе на Facebook "Насекомые Украины". Как можно увидеть на фото, этот красавец будто танцует, раскрыв свои крылышки.

Для справки

Ирис пятнистый – это большой богомол с характерными пятнами на крыльях и изящными передними конечностями, приспособленными к охоте. Благодаря своей способности незаметно охотиться на добычу и молниеносно нападать на нее, он является эффективным хищником среди насекомых. Это насекомое питается преимущественно другими мелкими насекомыми, которых ловит с помощью передних лап.

В Украине пятнистый ирис встречается в степных и лесостепных регионах, а также на пойменных лугах.

Появление этого редкого вида в Кривом Роге является важным событием местных экологов и подтверждает необходимость охраны природных мест обитания насекомых.

