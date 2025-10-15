Гигантские насекомые с ядом, от которого можно умереть, лезут в дома украинцев (фото)

Шершень менее агрессивен, чем оса и нападает только в случае угрозы для себя или гнезда

Некоторые насекомые осенью донимают украинцев, так как лезут в домах в поисках зимовки. В частности, сейчас в здания начали активно залетать шершни, ища теплое место на зиму.

Фото шершней, лезущих в ее дом, украинка показала в Facebook-группе "Комахи України". Женщина рассказала, что целое лето они жили у нее под шифером и пытались залезть в дом. А сейчас самки ищут зимовки.

Шершень смотрел прямо в камеру

Шершни не нападают, если не чувствуют угрозы

В комментариях удивляются, что женщина не боится держать шершней в руках, они ведь могут укусить. Но автор фото рассказала, что эти насекомые неагрессивны, если человек не угрожает их гнезду. Другой комментатор отметил, что шершни уничтожают его пчел.

Эти милые создания истребили добрую половину моей пасеки. Ловят пчел прямо в лету и едят, – рассказал мужчина

Шершни – гиганты с ядом, от которого можно умереть

Шершни, которых часто ошибочно считают "злыми" родственниками ос, хотя на самом деле они менее агрессивны, чем они. В Украине наиболее распространен шершень обыкновенный (Vespa crabro), известный также как Европейский шершень.

Женщина не боится держать шершень на пальце

Насекомое может достигать 3,5 см в длину и внешне похоже на огромную осу. Обычно шершни более спокойны, чем обычные осы, если их гнездо не беспокоить. Яд шершня содержит больше ацетилхолина, чем яд осы, поэтому их укусы более болезненны. Однако токсичность яда менее опасна, чем считают.

Однако укусы шершней могут приводить к смерти. Впрочем такие случаи чрезвычайно редки и связаны, как правило, с аллергической реакцией или множественными укусами (десятки особей).

Шершень похож на большую осу

Устрашающие, но нападают редко

Существует миф, что шершни якобы кусают людей при малейшем контакте. Однако это не так – они крайне редко нападают, если не чувствуют прямой угрозы для себя или своего гнезда. Даже осенью, когда осы становятся более агрессивными, шершни остаются более спокойными.

Польза шершней

Шершни, питающиеся насекомыми, помогают регулировать их численность. Они охотятся за вредителями, их пища — мухи, гусеницы, пауки, а также обычные осы. Потому они полезны для сада, потому что контролируют популяции других насекомых.

Как рассказывал "Телеграф", украинец показал редкого жука, который выглядит как брошь.