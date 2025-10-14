Хуже комара. Украинка показала "очень пакостное" насекомое, мешающее спать (фото)

Мир насекомых Украины очень богат

Жительница Черниговщины показала сверчка, которого встретила в своем дворе. В комментариях насекомое назвали "пакостным", ведь сверчок прячется в доме и мешает спать своим "пением". Сейчас, когда растительности становится меньше, а насекомые ищут место для зимовки, они стали заметнее — недавно на камеру попало насекомое-канибал.

Фото сверчка стеблевого украинка показала в Facebook-группе "Комахи України". Насекомое сидело на прищепке, поэтому женщина с юмором назвала ее "прищіпик дротяний". Снимок был сделан в городе Нежин 13 октября.

Сверчок охотно позировал

Один из комментаторов заметил, что никогда не видел этого насекомого. Ему ответили, что сверчок очень интересный — днем спит, а ночью "поет серенады".

Впрочем, не все в восторге от его стрекотания. В одном из комментариев украинец написал, что сверчок "очень пакостное насекомое. Трудно найти в доме и мешает спать".

Сверчок стеблевой — характеристики

Сверчок-трубачик стеблевой (Oecanthus pellucens) распространен в большей части Европы, особенно в Средиземноморье и Южной Европе, в том числе и в Украине. Поселяется на солнечных лугах с высокой растительностью, не пренебрегает заброшенными землями.

Сверчок на древесине

Взрослые сверчки достигают 14 мм в длину и имеют усики, что длиннее тела. Обычно сверчки желтовато-коричневые, их цвет похож на соломенный.

Характерное стрекотание выдают только самцы, потирая крылья друг о друга. Они делают это для привлечения внимания самок. Интересно, что у сверчков есть и другое, "боевое" стрекотание. Они прибегают к нему, чтобы предупредить других самцов, что эта территория занята, или вступить в "поющий" поединок. Если предупреждение не срабатывает, дело может дойти до физической схватки.

Сверчок-трубачик стеблевой является всеядным. Насекомое питается листьями, пыльцой и лепестками цветов. Однако не против и животной пищи, например тлей, пауков и личинок насекомых.

Сверчок считается многоядным вредителем. Наибольший урон он наносит в южных регионах, где может повреждать виноград, табак, люцерну, персик, абрикос и другие плодовые культуры. Насекомое обгрызает листья и вызывая высыхание стеблей через кладку яиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге заметили редкого обитателя природы, привлекшего внимание своей красотой. Это насекомое, находящееся в Красной книге Украины, редко случается даже в отдаленных уголках страны.