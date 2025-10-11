На Днепропетровщине "страшное нашествие" насекомых-канибалов. Угрожают ли они человеку (фото)

Большие насекомые живут среди растительности

В Днепропетровской области массово замечают богомолов. Житель Каменского показал свежее фото крупных насекомых, а летом богомолов видели во многих областях.

Фото богомолов, снятое 9 октября, житель Днепропетровщины показал в Facebook-группе "Комахи України". Большие насекомые сидели на его руке.

Страшное нашествие закавказских богомолов на Днепропетровщине… Размеры некоторых особей поражают, – подписал кадры мужчина

Богомолы на руке мужчины

По сравнению с ладонью, видно, какие они большие

В комментариях подтвердили, что богомолов сейчас действительно много в Днепропетровской области. Комментаторы отметили, что "нашествие" богомолов — это хорошо, ведь они уничтожают вредителей урожая. Жители других регионов даже просят послать им пару богомолов на развод. Вот некоторые из комментариев:

Пусть будет такое нашествие по всем регионам. Богомолы это защитники наших садов

Супер. Богомолы уничтожают вредителей урожая. Они не опасны ничем человеку

Можно мне парочку? ну парочку… главное чтоб малыши были

Отправьте в Винницу парочку штук

Богомол закавказский – что о нем известно

Богомол закавказский (Mantis religiosa caucasica) – это подвид обычного богомола родом с Кавказа, Закавказья и близлежащих регионов. Как и все богомолы, он хищник, ожидающий добычу в засаде и хватающий ее своими длинными передними лапами.

Богомол с добычей

Бывает зеленых и коричневых оттенков, которые помогают богомолу маскироваться среди растительности. Насекомое уничтожает вредителей и играет важную роль в местных экосистемах. Самки закавказского богомола, как и других богомолов, иногда после спаривания могут съедать своего партнера.

Кусает ли богомол людей

Богомолы не кусают людей, они охотятся исключительно на насекомых. У них нет ни мощных челюстей, ни ядов, чтобы серьезно травмировать человека. Впрочем, если богомола испугать, взяв в руки, он может попытаться защититься, схватив палец своими передними хватательными лапами (если спутает его с веткой или добычей). Человек в этом случае почувствует лишь легкое пощипывание, совершенно безвредное.

