На Днепропетровщине "страшное нашествие" насекомых-канибалов. Угрожают ли они человеку (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большие насекомые живут среди растительности
В Днепропетровской области массово замечают богомолов. Житель Каменского показал свежее фото крупных насекомых, а летом богомолов видели во многих областях.
Фото богомолов, снятое 9 октября, житель Днепропетровщины показал в Facebook-группе "Комахи України". Большие насекомые сидели на его руке.
Страшное нашествие закавказских богомолов на Днепропетровщине… Размеры некоторых особей поражают, – подписал кадры мужчина
В комментариях подтвердили, что богомолов сейчас действительно много в Днепропетровской области. Комментаторы отметили, что "нашествие" богомолов — это хорошо, ведь они уничтожают вредителей урожая. Жители других регионов даже просят послать им пару богомолов на развод. Вот некоторые из комментариев:
- Пусть будет такое нашествие по всем регионам. Богомолы это защитники наших садов
- Супер. Богомолы уничтожают вредителей урожая. Они не опасны ничем человеку
- Можно мне парочку? ну парочку… главное чтоб малыши были
- Отправьте в Винницу парочку штук
Богомол закавказский – что о нем известно
Богомол закавказский (Mantis religiosa caucasica) – это подвид обычного богомола родом с Кавказа, Закавказья и близлежащих регионов. Как и все богомолы, он хищник, ожидающий добычу в засаде и хватающий ее своими длинными передними лапами.
Бывает зеленых и коричневых оттенков, которые помогают богомолу маскироваться среди растительности. Насекомое уничтожает вредителей и играет важную роль в местных экосистемах. Самки закавказского богомола, как и других богомолов, иногда после спаривания могут съедать своего партнера.
Кусает ли богомол людей
Богомолы не кусают людей, они охотятся исключительно на насекомых. У них нет ни мощных челюстей, ни ядов, чтобы серьезно травмировать человека. Впрочем, если богомола испугать, взяв в руки, он может попытаться защититься, схватив палец своими передними хватательными лапами (если спутает его с веткой или добычей). Человек в этом случае почувствует лишь легкое пощипывание, совершенно безвредное.
Как рассказывал "Телеграф", в Херсоне заметили "курящего" богомола. Насекомое позировало с сигаретой.