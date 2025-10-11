Укр

На Днепропетровщине "страшное нашествие" насекомых-канибалов. Угрожают ли они человеку (фото)

Елена Руденко
Читати українською
Насекомое массово появилось осенью Новость обновлена 11 октября 2025, 07:51
Насекомое массово появилось осенью. Фото Коллаж "Телеграф"

Большие насекомые живут среди растительности

В Днепропетровской области массово замечают богомолов. Житель Каменского показал свежее фото крупных насекомых, а летом богомолов видели во многих областях.

Фото богомолов, снятое 9 октября, житель Днепропетровщины показал в Facebook-группе "Комахи України". Большие насекомые сидели на его руке.

Страшное нашествие закавказских богомолов на Днепропетровщине… Размеры некоторых особей поражают, – подписал кадры мужчина

Богомолы
Богомолы на руке мужчины
Мужчина держит на руке богомолов
По сравнению с ладонью, видно, какие они большие

В комментариях подтвердили, что богомолов сейчас действительно много в Днепропетровской области. Комментаторы отметили, что "нашествие" богомолов — это хорошо, ведь они уничтожают вредителей урожая. Жители других регионов даже просят послать им пару богомолов на развод. Вот некоторые из комментариев:

  • Пусть будет такое нашествие по всем регионам. Богомолы это защитники наших садов
  • Супер. Богомолы уничтожают вредителей урожая. Они не опасны ничем человеку
  • Можно мне парочку? ну парочку… главное чтоб малыши были
  • Отправьте в Винницу парочку штук

Богомол закавказский – что о нем известно

Богомол закавказский (Mantis religiosa caucasica) – это подвид обычного богомола родом с Кавказа, Закавказья и близлежащих регионов. Как и все богомолы, он хищник, ожидающий добычу в засаде и хватающий ее своими длинными передними лапами.

Богомол поймал осу
Богомол с добычей

Бывает зеленых и коричневых оттенков, которые помогают богомолу маскироваться среди растительности. Насекомое уничтожает вредителей и играет важную роль в местных экосистемах. Самки закавказского богомола, как и других богомолов, иногда после спаривания могут съедать своего партнера.

Кусает ли богомол людей

Богомолы не кусают людей, они охотятся исключительно на насекомых. У них нет ни мощных челюстей, ни ядов, чтобы серьезно травмировать человека. Впрочем, если богомола испугать, взяв в руки, он может попытаться защититься, схватив палец своими передними хватательными лапами (если спутает его с веткой или добычей). Человек в этом случае почувствует лишь легкое пощипывание, совершенно безвредное.

Как рассказывал "Телеграф", в Херсоне заметили "курящего" богомола. Насекомое позировало с сигаретой.

#Днепропетровская область #Насекомые #Богомол