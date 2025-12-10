Комфорт в стоимость не входит? В УЗ объяснили нюансы бесплатных поездок

В Укрзализныце разъяснили, учитывается ли постель, чай или кофе в бесплатном билете

В Украине недавно стартовала программа "УЗ-3000", но уже проявились не очень приятные для пассажиров моменты. Оказывается, покупая билет человек получает только место, а за комфорт придется доплатить.

Бесплатный билет по программе "3000 километров по Украине" не предусматривает предоставление постели, чая и кофе. Об этом рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныца" Олег Головащенко.

"Мы можем брать первое нижнее место, выбираем, в стоимость билета 0 гривен. Далее мы регистрируемся. Здесь нужно обратить внимание. Чтобы билет был бесплатный, вы должны учесть, что постель, чай и кофе не предоставляются бесплатно", — сказал Головащенко.

Олег Головащенко и журналистка. Фото Укринформ

На уточнение, нужно ли доплачивать за постель, он ответил утвердительно. И добавил, что это относится и к другим сервисам.

"За постель, за чай и любые другие услуги вы доплачиваете", — сказал Головащенко.

Как воспользоваться программой

Установите или обновите приложение "Укрзализныци". Подтвердите свой профиль через "Дія. Підпис".

Нажмите на значок "3000" в меню и выберите "Принять участие", после чего на счет должно быть начислено 3000 километров.

При оформлении билета, найдите в расписании поезд со значком "3000". Система сама спишет нужное количество километров с бонусного счета.

Со следующего года, "Укрзализныця" планирует выделять до 250 тысяч мест в месяц в неактивный сезон. В компании убеждены, что это поможет сбалансировать пассажирские потоки.

