Бесплатные 3000 км от УЗ в действии. Куда уже можно поехать из Харькова
-
-
Программа открывает доступ к рейсам по западному и столичному направлениям.
С 3 декабря в рамках инициативы "3000 км по Украине" была открыта возможность железнодорожного переезда из Харькова без оплаты. Билеты доступны на отдельные рейсы, если есть свободные места. Инициатива рассчитана на людей, проживающих у линии фронта, для того, чтобы посетить родных или временно переехать в другие регионы на зимний период.
Об этом в своем telegram-канале сообщила Укрзализныця.
Программа стартовала в тестовом режиме
Предложение действует на маршрутах, где в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и во 2-м классе Интерсити+ есть свободные места. Воспользоваться программой можно в "непиковое" время, когда погрузка на поезда ниже.
Пассажирам предоставляется до четырех поездок на расстоянии в 3000 км. Оформление доступно с 3 декабря, а поездки возможны уже с 5 декабря.
Правительство отмечает, что постановление не нуждается в отдельном финансировании из государственного бюджета. Для компенсации затрат предусмотрены механизмы, среди которых гибкое формирование цен в премиальном сегменте.
Направления первого этапа
Маршруты выбраны после анализа имеющихся свободных мест и с учетом потребностей общин.
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск)
- №103/104 Барвенково – Львов
- №109/110 Львов – Николаев
- №115/116 Сумы – Киев
- №121/122 Николаев – Киев
- №127/128 Львов – Запорожье
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов
- №143/144 Сумы – Рахов
- №39/40 Солотвино – Запорожье
- №45/44 Харьков – Ужгород
- №47/48 Запорожье – Мукачево
- №51/52 Одесса – Запорожье
- №53/54 Днепр – Одесса
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск
- №773/774 Киев – Конотоп
- №87/88 Ковель – Запорожье
- №886/888 Фастов – Чернигов
- №895/896 Конотоп – Фастов
- Также доступны места в детских купе на поездах:
- №15/16 Харьков – Ясиня
- №17/18 Харьков – Ужгород
- №41/42 Днепр – Трускавец
- И места 2 класса на Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев
- №723/722 Харьков – Киев
- №731/732 Запорожье – Киев
Как воспользоваться поездками за километры
- Установите или обновите приложение "Укрзализныци". Ваш профиль должен быть подтвержден через "Дія. Підпис".
- В меню нажмите на значок "3000" и выберите "Принять участие", после чего на счет будет начислено 3000 километров.
- Найдите в расписании поезд со значком "3000". При оформлении билета система сама спишет нужное количество километров с бонусного счета.
Отметим, что за первый час после запуска программы "свои километры" получили более 30 тысяч украинцев.
Инициатива направлена на поддержку людей, для которых решающим фактором при путешествиях является стоимость. В будущем "Укрзализныця" планирует предлагать до 250 тысяч мест в месяц в низкий сезон, чтобы сбалансировать поток пассажиров.
