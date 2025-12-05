Бесплатные 3000 км от УЗ в действии. Куда уже можно поехать из Харькова

Программа открывает доступ к рейсам по западному и столичному направлениям.

С 3 декабря в рамках инициативы "3000 км по Украине" была открыта возможность железнодорожного переезда из Харькова без оплаты. Билеты доступны на отдельные рейсы, если есть свободные места. Инициатива рассчитана на людей, проживающих у линии фронта, для того, чтобы посетить родных или временно переехать в другие регионы на зимний период.

Об этом в своем telegram-канале сообщила Укрзализныця.

Программа стартовала в тестовом режиме

Предложение действует на маршрутах, где в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и во 2-м классе Интерсити+ есть свободные места. Воспользоваться программой можно в "непиковое" время, когда погрузка на поезда ниже.

Пассажирам предоставляется до четырех поездок на расстоянии в 3000 км. Оформление доступно с 3 декабря, а поездки возможны уже с 5 декабря.

Правительство отмечает, что постановление не нуждается в отдельном финансировании из государственного бюджета. Для компенсации затрат предусмотрены механизмы, среди которых гибкое формирование цен в премиальном сегменте.

Направления первого этапа

Маршруты выбраны после анализа имеющихся свободных мест и с учетом потребностей общин.

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск)

№103/104 Барвенково – Львов

№109/110 Львов – Николаев

№115/116 Сумы – Киев

№121/122 Николаев – Киев

№127/128 Львов – Запорожье

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов

№143/144 Сумы – Рахов

№39/40 Солотвино – Запорожье

№45/44 Харьков – Ужгород

№47/48 Запорожье – Мукачево

№51/52 Одесса – Запорожье

№53/54 Днепр – Одесса

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск

№773/774 Киев – Конотоп

№87/88 Ковель – Запорожье

№886/888 Фастов – Чернигов

№895/896 Конотоп – Фастов

Также доступны места в детских купе на поездах:

№15/16 Харьков – Ясиня

№17/18 Харьков – Ужгород

№41/42 Днепр – Трускавец

И места 2 класса на Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев

№723/722 Харьков – Киев

№731/732 Запорожье – Киев

Как воспользоваться поездками за километры

Установите или обновите приложение "Укрзализныци". Ваш профиль должен быть подтвержден через "Дія. Підпис". В меню нажмите на значок "3000" и выберите "Принять участие", после чего на счет будет начислено 3000 километров. Найдите в расписании поезд со значком "3000". При оформлении билета система сама спишет нужное количество километров с бонусного счета.

Отметим, что за первый час после запуска программы "свои километры" получили более 30 тысяч украинцев.

Инициатива направлена на поддержку людей, для которых решающим фактором при путешествиях является стоимость. В будущем "Укрзализныця" планирует предлагать до 250 тысяч мест в месяц в низкий сезон, чтобы сбалансировать поток пассажиров.

Напомним, что в украинских поездах теперь есть женские купе и обновленные плацкартные вагоны.