Влетят в копеечку. На сколько за год в Украине подорожали дрова

На цену в основном влияет вид древесины

В Украине уже начинает постепенно запускаться отопительный сезон, особенно в частных домах. Их в основном отапливают дровами, реже углем.

"Телеграф" сравнил цены на дрова в 2024 и 2025 годах. Заметим, что стоимость зависит и от вида древесины, и от области.

Средняя стоимость дров стартует от 850 грн за 1 кб. м, что довольно похоже на цены в этом году. В 2024 году можно было найти дрова и по 600 грн. Однако за такую цену продают либо достаточно мелкие колодки, либо влажные. Более качественное дерево стоит от 1200 грн до 2500 грн. Больше всего ценят дуб, ольху.

Цена также может отличаться и по областям, ведь на Днепропетровщине и Донетчине большинство домов отапливают углем, поэтому здесь дрова дешевле. Но в продаже преимущественно акация, тополя и т.д. То есть местные виды деревьев. Если же говорить о западной Украине и северных областях, то здесь цена дров в разы выше, ведь они довольно популярный вид сырья.

Однако их качество тоже немного лучше, потому что продают в основном дуб, ясень и другие деревья лесных массивов. Многие продавцы уже предлагают собственную доставку по области, где она бесплатная.

Выходит, что цены за 2024 и 2025 год на дрова не изменились кардинально. Отдельные позиции подорожали на 100–200 грн. Однако заказ в опт поможет сэкономить деньги.

Цены на дрова в 2024 году

