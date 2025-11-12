С душком, но в тепле: обогреть дом во время блэкаутов поможет неожиданное топливо

Альтернативное топливо даже выгоднее, чем классические дрова

Куриный помет может стать спасением для украинцев во время блэкаутов. Этот виды биотоплива могут эффективно обогреть дом в случае перебоев с отоплением.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу".

Так, куриный помет после высушивания можно прессовать в гранулы или брикеты, сжигаемые в пиролизных котлах. Это дешевое и эффективное топливо, хотя требует специальной подготовки и вентиляции из-за запаха и выделения газов.

"Гранулировали куриный помет. Для любой биомассы влажность сырья должна быть не выше 14%. Тогда она более или менее успешно гранулируется", — рассказал менеджер отдела сбыта завода-производителя "ТехноМашСтрой" Николай.

Гранулы из куриного помета

Стоит отметить, что с помощью такого вида топлива можно обогреть дом еще и более экономично, чем, например, если использовать дрова.

Стоимость куриного помета в качестве альтернативного биотоплива в 2025 году — 4 тысячи гривен за тонну.

Сравнение основных видов топлива

Сравнение стоимости тепла по разным видам топлива

